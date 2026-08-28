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Нападнику «Атлетіко» Альваресу діагностували депресію – він хоче перейти до «Барселони»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Нападнику «Атлетіко» Альваресу діагностували депресію – він хоче перейти до «Барселони»
Хуліан Альварес, який вже 2 роки захищає кольори «Атлетіко», мріє перейти до «Барселони»
фото: Instagram Хуліана Альвареса

Аргентинський нападник вже три дні не тренується з командою

Аргентинському нападнику «Атлетіко» Хуліану Альваресу діагностували депресію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на COPE.

26-річний гравець вже отимав медицинську справу зі своїм діагнозом. Форвард вже три дні не тренується з командою, оскільки хоче залишити клуб та перебратись до «Барселони».

У заяві для видання Marca «Атлетіко» наголосив, що «шанс того, що Альварес перебереться до каталонського клубу, складає 0 відсотків», а також зазначили, що вважають себе жертвами у цій ситуації, оскільки «оточення гравця та «Барселона» тиснуть на футболіста та клуб».

За інформацією англійських ЗМІ, у підписанні контракту з аргентинцем зацікавлений «Арсенал», проте сам гравець для себе цей варіант не розглядає – йому цікавий лише перехід до «Барселони».

До «Атлетіко» Хуліан Альварес перейшов влітку 2024 року з «Манчестер Сіті». За цей час він провів у футболці матрацників 107 матчів, забив 49 голів та віддав 17 асистів. 

Нагадаємо, що фанати «Атлетіко» освистали Хуліана Альвареса під час матчу з «Вільярреалом» (2:2) через можливий перехід до «Барселони».

Як повідомлялося, відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

  • «Реал»
  • «Інтер»
  • «Спортінг»
  • ПСВ
  • «Фенербахче»
  • «РБ Лейпциг»
  • АЕК
  • «Слован»

Розклад матчів Ліги чемпіонів

  • 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
  • 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
  • 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
  • 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
  • 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
  • 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
  • 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
  • 8-й тур: 27 січня 2027 року.
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона ФК Атлетіко (Мадрид) депресія Ла Ліга

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