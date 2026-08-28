Нападнику «Атлетіко» Альваресу діагностували депресію – він хоче перейти до «Барселони»

Хуліан Альварес, який вже 2 роки захищає кольори «Атлетіко», мріє перейти до «Барселони»

Аргентинський нападник вже три дні не тренується з командою

Аргентинському нападнику «Атлетіко» Хуліану Альваресу діагностували депресію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на COPE.

26-річний гравець вже отимав медицинську справу зі своїм діагнозом. Форвард вже три дні не тренується з командою, оскільки хоче залишити клуб та перебратись до «Барселони».

У заяві для видання Marca «Атлетіко» наголосив, що «шанс того, що Альварес перебереться до каталонського клубу, складає 0 відсотків», а також зазначили, що вважають себе жертвами у цій ситуації, оскільки «оточення гравця та «Барселона» тиснуть на футболіста та клуб».

За інформацією англійських ЗМІ, у підписанні контракту з аргентинцем зацікавлений «Арсенал», проте сам гравець для себе цей варіант не розглядає – йому цікавий лише перехід до «Барселони».

До «Атлетіко» Хуліан Альварес перейшов влітку 2024 року з «Манчестер Сіті». За цей час він провів у футболці матрацників 107 матчів, забив 49 голів та віддав 17 асистів.

Нагадаємо, що фанати «Атлетіко» освистали Хуліана Альвареса під час матчу з «Вільярреалом» (2:2) через можливий перехід до «Барселони».

Як повідомлялося, відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів.

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