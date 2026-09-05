«Баварія» сенсаційно втратила очки у чемпіонаті Німеччини

Мюнхенський гранд втратив очки вже у другому тур Бундесліги

На шляху мюнхенського гранда встав «Шальке»

5 вересня відбувся матч другого туру чемпіонату Німеччини між «Шальке» та «Баварією». Про це повідомляє «Главком».

Пройшов поєдинок у Гельзенкірхені на стадоні «VELTINS-Arena».

Підопічні Венсана КОмпані на поле ийшли в статусі фаворита, навіть враховуючи фактор гостьового поєдинку. Втім, статус у результат конвертувати не вдалось: мюнхенці створили шість гольових моментів, проте жоден з них реалізувати не змогли.

«Баварія» посідає четверте місце турнірної таблиці, маючи в своєму активі чотири очки. «Шальке» з одним пунктом посідає 14-ту позицію

Вже 10 березня «Баварія» стартує у Лізі чемпіонів поєдинком з «Буде-Глімтом».

Чемпіонат німеччини. Другий тур

«Шальке» – «Баварія» – 0:0

Турнірна таблиця Чемпіонату Німеччини з футболу сезону 2026/27

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До слова, Михайло Мудрик вперше вийшов на поле з 28 листопада 2024 року. Сталось це у матчі АПЛ між «Ноттынгем Форест» та «Тоттенгемом», який завершився нульовою нычиэю.