Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Баварія» сенсаційно втратила очки у чемпіонаті Німеччини

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
«Баварія» сенсаційно втратила очки у чемпіонаті Німеччини
Мюнхенський гранд втратив очки вже у другому тур Бундесліги
фото: ФК «Баварія»

На шляху мюнхенського гранда встав «Шальке»

5 вересня відбувся матч другого туру чемпіонату Німеччини між «Шальке» та «Баварією». Про це повідомляє «Главком».

Пройшов поєдинок у Гельзенкірхені на стадоні «VELTINS-Arena». 

Підопічні Венсана КОмпані на поле ийшли в статусі фаворита, навіть враховуючи фактор гостьового поєдинку. Втім, статус у результат конвертувати не вдалось: мюнхенці створили шість гольових моментів, проте жоден з них реалізувати не змогли.

«Баварія» посідає четверте місце турнірної таблиці, маючи в своєму активі чотири очки. «Шальке» з одним пунктом посідає 14-ту позицію

Вже 10 березня «Баварія» стартує у Лізі чемпіонів поєдинком з «Буде-Глімтом».

Чемпіонат німеччини. Другий тур

«Шальке» – «Баварія» – 0:0

Турнірна таблиця Чемпіонату Німеччини з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

До слова, Михайло Мудрик вперше вийшов на поле з 28 листопада 2024 року. Сталось це у матчі АПЛ між «Ноттынгем Форест» та «Тоттенгемом», який завершився нульовою нычиэю.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія ФК Шальке Бундесліга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Барселона» не вперше під час літнього сезону змінює план своїх підготовчих матчів
«Барселона» скасувала товариський матч у Марокко через міграційну кризу в Сеуті
8 серпня, 00:34
Зустріч Ла Ліги між «Сельтою» та «Осасуною» запланована на неділю, 16 серпня
Проведення гри Ла Ліги «Сельта» – «Осасуна» опинилося під загрозою через грибок на газоні
12 серпня, 10:01
Сабо шкодував, що «Динамо» вимушене грати під вивіскою виключно радянської, а не української національної команди
Що Сабо говорив про Україну агенту ЦРУ у 1967 році: несподівані деталі
12 серпня, 15:08
Ілля Волошин став частиною системи «Реала» лише два роки тому
Шанс від Моуріньйо. 19-річний Волошин дебютував за першу команду «Реала»
16 серпня, 23:28
Головний тренер єгипетської команди раніше вже отримав ще одне покарання під час матчу з Аргентиною
ФІФА відкрила справи проти Єгипту через критику на свою адресу
22 серпня, 08:33
Угода між представником чемпіонату Нідерландів та Циганковим розрахована на три сезони
Віктор Циганков офіційно залишив «Жирону»
27 серпня, 13:26
Мор Талла розкрився у латвійській першості
Новачок Прем'єр-ліги оформив перехід імовірного рекордсмена чемпіонату України
28 серпня, 15:29
Ніколас Джексон (другий ліворуч) опинився в Бірмінгемі
«Челсі» продав форварда конкуренту в чемпіонаті Англії
28 серпня, 21:58
Михайло Мудрик вперше вийшов на поле з 28 листопада 2024 року
Мудрик повернувся. «Тоттенгем» заробив перший бал в АПЛ
Сьогодні, 19:02

Новини

Магучіх стала другою у фіналі Діамантової ліги
Магучіх стала другою у фіналі Діамантової ліги
Тренер «Тоттенгема» Роберто Де Дзербі оцінив дебют Мудрика
Тренер «Тоттенгема» Роберто Де Дзербі оцінив дебют Мудрика
Калініна та Бондар вийшли до третього кола парного розряду US Open
Калініна та Бондар вийшли до третього кола парного розряду US Open
«Баварія» сенсаційно втратила очки у чемпіонаті Німеччини
«Баварія» сенсаційно втратила очки у чемпіонаті Німеччини
Ексгравець НБА Сіммонс повернувся до ліги після того, як проміняв баскетбол на риболовлю
Ексгравець НБА Сіммонс повернувся до ліги після того, як проміняв баскетбол на риболовлю
Чемпіон світу з футболу вирішив піти зі збірної Іспанії: причини рішення
Чемпіон світу з футболу вирішив піти зі збірної Іспанії: причини рішення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
106K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
100K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
86K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Вчора, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Вчора, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Вчора, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Вчора, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Вчора, 20:27

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua