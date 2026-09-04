Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Віцечемпіон України з футболу продовжив контракт із головним тренером

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Віцечемпіон України з футболу продовжив контракт із головним тренером
Віталій Пономарьов (праворуч) продовжить роботу з «насінниками»
фото: ФК ЛНЗ

Вітчизняний фахівець залишиться біля керма команди на тривалий період

Віталій Пономарьов пролонгував договір із черкаським ЛНЗ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Нова угода сторін розрахована до літа 2029 року. Пономарьов очолив «насінників» перед минулим сезоном. У дебютний рік він привів ЛНЗ до срібних нагород Прем'єр-ліги.

Цьогоріч черкасці дебютували в єврокубках. У кваліфікації Ліги конференцій підопічні Пономарьова лише в серії одинадцятимерових поступилися бельгійському «Генту» (0:0, 0:0, пенальті – 2:4). Натомість в УПЛ нового сезону «насінники» стартували посередньо – чотири очки в чотирьох турах.

ЛНЗ став другим досвідом Пономарьова на професіональному рівні. У 2022-2025 роках він працював із львівським «Рухом». Раніше українець тренував юнацьку команду галицького клубу.

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

  • 2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)
  • 2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)
  • 2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)
  • 2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)
  • 2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)
  • 2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)
  • 2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)
  • 2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)
  • 2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)
  • 2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)
  • 2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)
  • 2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)
  • 2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)
  • 2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)
  • 2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

  • 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
  • 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
  • 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
  • 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
  • 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
  • 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
  • 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, раніше ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» з Рівного в Прем'єр-лізі. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.

Читайте також:

Теги: ФК ЛНЗ НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Богдан Слюбик повернувся під крило Віталія Пономарьова
ЛНЗ повернув до Прем'єр-ліги українця з Європи
Сьогодні, 18:54
Папа Ндіага Яде перебрався в Черкаси
Віцечемпіон України підсилився легіонером із Першої ліги
Сьогодні, 17:22
Суперники звели поєдинок унічию
«Чорноморець» розписав нічию з «Лівим Берегом» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:30
Крістіан Мба став «моряком»
Новачок Прем'єр-ліги оформив перехід нападника «Харкова»
Вчора, 16:26
В'ячеслав Суркіс припустився двох грубих помилок
«Динамо» з двома помилками Суркіса сенсаційно програло «Буковині» в Прем'єр-лізі
31 серпня, 19:53
Матч у Черкасах стартував за білого дня
ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу», «Зоря» та «Харків» не завершили матч у Прем'єр-лізі
30 серпня, 22:15
«Лелеки» першими відібрали очки в львів'ян
«Карпати» з втраченою перемогою вийшли в одноосібні лідери Прем'єр-ліги
29 серпня, 20:26
Подоляни розібралися з аутсайдером першості
«Епіцентр» із дублем форварда збірної України U-21 розгромив «Кудрівку» в Прем'єр-лізі
29 серпня, 18:30
Суперники не зуміли виявити сильнішого
«Колос» відкрив тур Прем'єр-ліги нічиєю проти «Оболоні»
28 серпня, 19:56

Новини

«Динамо» оформило перехід ексворотаря збірної України
«Динамо» оформило перехід ексворотаря збірної України
Віцечемпіон України з футболу продовжив контракт із головним тренером
Віцечемпіон України з футболу продовжив контракт із головним тренером
Костюк у яскравому стилі вибила безпрапорну росіянку з US Open
Костюк у яскравому стилі вибила безпрапорну росіянку з US Open
ЛНЗ повернув до Прем'єр-ліги українця з Європи
ЛНЗ повернув до Прем'єр-ліги українця з Європи
«Манчестер Сіті» визначився з капітанами команди на сезон
«Манчестер Сіті» визначився з капітанами команди на сезон
Жіноча збірна України з футзалу проведе два товариських поєдинки з Угорщиною
Жіноча збірна України з футзалу проведе два товариських поєдинки з Угорщиною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
98K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
85K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Сьогодні, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Сьогодні, 20:27
Зеленський і генсек НАТО обговорили візит представників Трампа до Києва
Сьогодні, 19:57
Удар шахеда по СБУ міг коригувати російський агент – Флеш
Сьогодні, 19:39
Вчителька проводила онлайн-урок у пошкодженому після обстрілу ліцеї Одеси
Сьогодні, 19:29
Євросоюз додатково виділив Непалу €500 тис. після руйнівного паводку
Сьогодні, 18:53

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua