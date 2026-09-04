Віцечемпіон України з футболу продовжив контракт із головним тренером

Вітчизняний фахівець залишиться біля керма команди на тривалий період

Віталій Пономарьов пролонгував договір із черкаським ЛНЗ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Нова угода сторін розрахована до літа 2029 року. Пономарьов очолив «насінників» перед минулим сезоном. У дебютний рік він привів ЛНЗ до срібних нагород Прем'єр-ліги.

Цьогоріч черкасці дебютували в єврокубках. У кваліфікації Ліги конференцій підопічні Пономарьова лише в серії одинадцятимерових поступилися бельгійському «Генту» (0:0, 0:0, пенальті – 2:4). Натомість в УПЛ нового сезону «насінники» стартували посередньо – чотири очки в чотирьох турах.

ЛНЗ став другим досвідом Пономарьова на професіональному рівні. У 2022-2025 роках він працював із львівським «Рухом». Раніше українець тренував юнацьку команду галицького клубу.

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)

2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)

2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)

2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)

2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)

2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)

2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)

2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)

2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)

2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)

2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)

2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)

2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)

2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)

2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)

2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)

2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)

2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)

2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)

2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)

2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)

2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)

2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, раніше ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» з Рівного в Прем'єр-лізі. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.