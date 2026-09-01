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Збірна України розгромила Пакистан та вийшла до плейоф ЧС-2026 з сокки

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Збірна України розгромила Пакистан та вийшла до плейоф ЧС-2026 з сокки
Збірна України святкує розгромну перемогу над Пакистаном
фото: Instagram АСУ

Підпопічні Шевченка у третьому турі групового етапу зустрінуться з Грузією

Збірна України розбила Пакистан у матчі другого туру группового етапу Чемпіонату світу з сокки. Про це повідомляє «Главком».

Турнір проходить з 26 вересня по 6 жовтня у німецькому місті Ессен.

У першому турі команда Михайла Шевченка переграла Ліван з рахунком 2:0.

Протистояння з Пакистаном для синьо-жовтих виявилось ще простішим – перемога з рахунком 6:0, а разом з нею і вихід до плейоф.

У іншому матчі групи I Грузія переграла Ліван (4:2), завдяки чому також гарантувала собі участь у матчах на виліт. 1 вересня о 22:00 за Києвом команди зустрінуться у матчі третього туру групового етапу, у якому визначать переможця квартету. 

Для того, щоб зайняти перше місце групи, збірній України вистачить навіть нічиєї.

Та збірна, яка посяде перше місце, розпочне плейоф з 1/8 фіналу, у той час як друге місце відправиться у 1/16 фіналу.

Турнірна таблиця групи I після другого туру

Збірна України розгромила Пакистан та вийшла до плейоф ЧС-2026 з сокки фото 1
фото: SofaScore

Чемпіонат світу 2026 з socca. Група I. 2-й тур

Україна – Пакистан – 6:0

Голи: Щербань, 16, 33, Мітленко, 23, Комісар, 26, Гошкодеря, 30, Литвинов, 37

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко звернувся до вболівальників після розгромної поразки «Динамо» в матчі з новачком УПЛ «Буковиною».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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