Збірна України розгромила Пакистан та вийшла до плейоф ЧС-2026 з сокки
Підпопічні Шевченка у третьому турі групового етапу зустрінуться з Грузією
Збірна України розбила Пакистан у матчі другого туру группового етапу Чемпіонату світу з сокки. Про це повідомляє «Главком».
Турнір проходить з 26 вересня по 6 жовтня у німецькому місті Ессен.
У першому турі команда Михайла Шевченка переграла Ліван з рахунком 2:0.
Протистояння з Пакистаном для синьо-жовтих виявилось ще простішим – перемога з рахунком 6:0, а разом з нею і вихід до плейоф.
У іншому матчі групи I Грузія переграла Ліван (4:2), завдяки чому також гарантувала собі участь у матчах на виліт. 1 вересня о 22:00 за Києвом команди зустрінуться у матчі третього туру групового етапу, у якому визначать переможця квартету.
Для того, щоб зайняти перше місце групи, збірній України вистачить навіть нічиєї.
Та збірна, яка посяде перше місце, розпочне плейоф з 1/8 фіналу, у той час як друге місце відправиться у 1/16 фіналу.
Турнірна таблиця групи I після другого туру
Чемпіонат світу 2026 з socca. Група I. 2-й тур
Україна – Пакистан – 6:0
Голи: Щербань, 16, 33, Мітленко, 23, Комісар, 26, Гошкодеря, 30, Литвинов, 37
Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко звернувся до вболівальників після розгромної поразки «Динамо» в матчі з новачком УПЛ «Буковиною».
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