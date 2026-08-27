«Барселона» – «Атлетік». Прогноз і анонс на матч першого туру чемпіонату Іспанії

Історичні гранди зіграють перенесений поєдинок

Сьогодні, 27 серпня 2026 року, «Барселона» на стадіоні «Камп Ноу» зустрінеться з «Атлетіком» із Більбао в рамках 1-го туру іспанської Ла Ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Барселона» – «Атлетік»

Шанси каталонців на 10:25 27 серпня виглядають значно привабливішими, переконані фахівці GGBET. Потенційну звитягу «Барси» оцінено коефіцієнтом 1,26. Натомість на ймовірну звитягу басків закладено кеф 10,88. На підсумкову нічию виставлено бал 6,46. Тим часом на бойовий мир (1:1) запропоновано коефіцієнт 11,08. Зате на тотал менше 2,0 виставлено кеф 5,91.

Передматчевий стан команд

Через тріумфальний поступ збірної Іспанії на Чемпіонаті світу суперники розпочали новий сезон із другого туру. «Барселона» стартувала з розгрому «Ельче» (5:0) на виїзді. Нападник Рафінья і півзахисник Лопес оформили дублі, а ще один гол записав до свого активу вінгер Адеємі.

Натомість «Атлетік» несподівано зазнав домашньої поразки від «Севільї» (1:3). Єдиний м'яч «левів» у цьому поєдинку забив оборонець Паредес. Щоправда, баски вже в дебюті поєдинку залишилися в меншості. Пряму червону картку отримав хавбек Берчіче.

Орієнтовні склади команд

«Барселона»: Ж. Гарсія – Е. Гарсія, Крістенсен, Мартін, Еспарт – Берналь, Педрі – Ямаль, Лопес, Адеємі – Рафінья

«Атлетік»: Сімон – Аресо, Паредес, Ляпорт, Бойро – Геренабаррена, Каналес – І. Вільямс, Сансет, Беренгер – Гурусета

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Історія очних зустрічей

Суперники разом із мадридським «Реалом» входять до «великої трійки» клубів, що ніколи не покидала елітний дивізіон. Отже, впродовж століття команди перетинаються щонайменше двічі за сезон. На цей момент вони зіграли 247 матчів у всіх турнірах, а перевага на боці «Барселони» – 127 перемог проти 80-ти в «левів».

У минулій кампанії суперники зустрілися тричі. Удома в чемпіонаті «блаугранас» розгромили «Атлетік» (4:0). Голами відзначилися форвард Левандовскі, нападник Торрес (дубль) та згаданий Лопес. Далі «Барса» розтрощила басків у півфіналі Суперкубка Іспанії (5:0) зусиллями тих же Торреса та Лопеса, а також півзахисника Бардагжі та Рафіньї (дубль). Нарешті на виїзді в Ла Лізі звитяга каталонців була скромнішою (1:0), а забитий м'яч до свого активу записав вінгер Ямаль.

Де дивитися матч «Барселона» – «Атлетік»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».