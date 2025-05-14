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Скандальний російський тенісист поскаржився, що його ображали вболівальники у Римі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Скандальний російський тенісист поскаржився, що його ображали вболівальники у Римі
У цьому сезону Медведєв не зміг завоювати жодного титулу в одиночному розряді

Медведєв: Знайшлися люди на перших рядах, які вигукували образи

Скандальний російський тенісист Данііл Медведєв прокоментував поведінку глядачів на трибунах під час матчу 1/8 фіналу турніру в Римі проти Лоренцо Музетті, який завершився поразкою росіянина. Про це повідомляє «Главком».

«Навіть коли виходив на корт, відчував, що мене нормально підтримували. Але, як це часто буває, навіть не в матчах проти італійців, знайшлися люди на перших рядах, які вигукували образи. В якісь моменти я на це трохи реагував. Проте загалом атмосфера була гарною. Мені доводилося грати при набагато більш ворожій обстановці. Тут все було гаразд, за винятком десятка людей на тлі кількох тисяч», – сказав Медведєв у розмові з російськими пропагандистами.

У цьому сезону Медведєв не зміг завоювати жодного титулу в одиночному розряді і втратив місце в десятці найкращих гравців світу за версією ATP.

Нагадаємо, Медведєв обматюкав глядача під час гри Australian Open.

Поступаючись 3:5 і 0:40 у першому сеті матчу проти американця Лернера Тьєна росіянин російською мовою сказав комусь на трибунах: «Зараз смо***тимеш у мене». Після цього Медведєв програв перший сет, а потім і другий.

Також під час іншого матчу Australian Open 28-річний росіянин кілька разів ударив ракеткою по сітці і зламав закріплену на ній камеру. Суддя виніс п'ятій ракетці світу попередження за неспортивну поведінку. 

Яку повідомлялося, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

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Теги: теніс Данііл Медведєв

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