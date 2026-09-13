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Прихильниця Лукашенка розтрощила ракетку після програного фіналу US Open

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Прихильниця Лукашенка розтрощила ракетку після програного фіналу US Open
Аріна Сабалєнка знову не стримала емоцій
фото: EFE

Зірка втратила перший рядок у світовому рейтингу та віддала титул

Білоруська тенісистка під нейтральним прапором Аріна Сабалєнка втратила самовладання після фіналу Відкритого чемпіонату США. Про це повідомляє «Главком».

Спортсменка, яка зажила слави прихильниці режиму Лукашенка, вкотре продемонструвала, що не вміє гідно програвати. Вона поступилася представниці Казахстану Єлєні Рибакіній (4:6, 7:5, 2:6) та показала свій темний бік. Спершу дісталося інвентарю.

Сабалєнка розгнівано кинула ракетку об корт. Утім, вона лише замортизувала від хардового покриття. Тож білоруска продовжила на власній лаві, кілька разів угативши з усієї злості ракеткою об землю.

Далі дісталося й оператору трансляції. Той робив звичні для фіналів змагань плани переможниці та переможеної, але потрапив під гарячу руку Сабалєнки. Фіналістка US Open скривила гримасу та відправила телевізійника на три літери англійською.

До слова, Марта Костюк провела весь Відкритий чемпіонат США з дошкульною травмою. Спортсменка взяла час на відновлення після мейджора. Водночас Костюк прагне повернутися на корт ще в сезоні-2026.

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

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Теги: теніс Аріна Соболенко US Open

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