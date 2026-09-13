Прихильниця Лукашенка розтрощила ракетку після програного фіналу US Open

Аріна Сабалєнка знову не стримала емоцій

Зірка втратила перший рядок у світовому рейтингу та віддала титул

Білоруська тенісистка під нейтральним прапором Аріна Сабалєнка втратила самовладання після фіналу Відкритого чемпіонату США. Про це повідомляє «Главком».

Спортсменка, яка зажила слави прихильниці режиму Лукашенка, вкотре продемонструвала, що не вміє гідно програвати. Вона поступилася представниці Казахстану Єлєні Рибакіній (4:6, 7:5, 2:6) та показала свій темний бік. Спершу дісталося інвентарю.

Сабалєнка розгнівано кинула ракетку об корт. Утім, вона лише замортизувала від хардового покриття. Тож білоруска продовжила на власній лаві, кілька разів угативши з усієї злості ракеткою об землю.

Players to lose the finals of Australian Open and US Open the same season in the 21st Century 🫰



Justine Henin 2006

Roger Federer 2009

Aryna Sabalenka 2026 🐯 pic.twitter.com/grM52qcawz — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) September 12, 2026

Далі дісталося й оператору трансляції. Той робив звичні для фіналів змагань плани переможниці та переможеної, але потрапив під гарячу руку Сабалєнки. Фіналістка US Open скривила гримасу та відправила телевізійника на три літери англійською.

Love to see the sore loser and arrogant Aryna Sabalenka lose her No 1 ranking and go slamless. Never compare her to Djokovic again. This is just plain a rude 😡 Rybakina has saved tennis 🫰 pic.twitter.com/EyTpIsSR70 — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) September 12, 2026

До слова, Марта Костюк провела весь Відкритий чемпіонат США з дошкульною травмою. Спортсменка взяла час на відновлення після мейджора. Водночас Костюк прагне повернутися на корт ще в сезоні-2026.

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.