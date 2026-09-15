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Прихильниця Лукашенка Соболенко отримала штраф за поведінку у фіналі US Open

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Прихильниця Лукашенка Соболенко отримала штраф за поведінку у фіналі US Open
У фіналі US Open Соболенко поступилася Рибакіній – 4:6, 7:5, 2:6

Соболенко була оштрафована організаторами US Open на $7,5 тис.

Чотириразова переможниця Мейджорів білоруська тенісистка Аріна Соболенко отримала штраф за поведінку у фіналі US Open 2026. Про це повідомляє «Главком».

Соболенко була оштрафована організаторами US Open на $7,5 тис. за поведінку у фіналі турніру. У вирішальній грі білоруска поступилася представниці Казахстану Єлені Рибакіній – 4:6, 7:5, 2:6.

Під час фіналу Соболенко кілька разів сильно вибивала м'яч із корту. Після гри вона розбила ракетку і нецензурно вилаялася на оператора, що наблизився до неї.

Підтримка Соболенко путінського режиму

Соболенко лайкнула в Instagram звернення російської пропагандистки Вікторії Боні до російського диктатора Володимира Путіна.

«Володимире Володимировичу, ми підтримуємо вас і вважаємо вас дуже сильним політиком», – сказала Боня у своєму зверненні.

Такі дії Соболенко відразу викликали осуд вболівальників у мережі.

Підтримка Соболенко Лукашенка

Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.

Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Теги: Аріна Соболенко теніс US Open

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