Прихильниця Лукашенка Соболенко отримала штраф за поведінку у фіналі US Open
Соболенко була оштрафована організаторами US Open на $7,5 тис.
Чотириразова переможниця Мейджорів білоруська тенісистка Аріна Соболенко отримала штраф за поведінку у фіналі US Open 2026. Про це повідомляє «Главком».
Соболенко була оштрафована організаторами US Open на $7,5 тис. за поведінку у фіналі турніру. У вирішальній грі білоруска поступилася представниці Казахстану Єлені Рибакіній – 4:6, 7:5, 2:6.
Під час фіналу Соболенко кілька разів сильно вибивала м'яч із корту. Після гри вона розбила ракетку і нецензурно вилаялася на оператора, що наблизився до неї.
Підтримка Соболенко путінського режиму
Соболенко лайкнула в Instagram звернення російської пропагандистки Вікторії Боні до російського диктатора Володимира Путіна.
«Володимире Володимировичу, ми підтримуємо вас і вважаємо вас дуже сильним політиком», – сказала Боня у своєму зверненні.
Aryna Sabalenka liked the video with the appeal of Russian propagandist Victoria Bonya to Putin.
"Vladimir Vladimirovich (Putin), we support you and consider you a very strong politician," Bonya said. pic.twitter.com/1oUOv71Y2u
Такі дії Соболенко відразу викликали осуд вболівальників у мережі.
Підтримка Соболенко Лукашенка
Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.
Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.
Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.
Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.
Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».
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