Прихильниця Лукашенка Соболенко отримала штраф за поведінку у фіналі US Open

Соболенко була оштрафована організаторами US Open на $7,5 тис.

Чотириразова переможниця Мейджорів білоруська тенісистка Аріна Соболенко отримала штраф за поведінку у фіналі US Open 2026. Про це повідомляє «Главком».

Соболенко була оштрафована організаторами US Open на $7,5 тис. за поведінку у фіналі турніру. У вирішальній грі білоруска поступилася представниці Казахстану Єлені Рибакіній – 4:6, 7:5, 2:6.

Під час фіналу Соболенко кілька разів сильно вибивала м'яч із корту. Після гри вона розбила ракетку і нецензурно вилаялася на оператора, що наблизився до неї.

Підтримка Соболенко путінського режиму

Соболенко лайкнула в Instagram звернення російської пропагандистки Вікторії Боні до російського диктатора Володимира Путіна.

«Володимире Володимировичу, ми підтримуємо вас і вважаємо вас дуже сильним політиком», – сказала Боня у своєму зверненні.

Aryna Sabalenka liked the video with the appeal of Russian propagandist Victoria Bonya to Putin.



"Vladimir Vladimirovich (Putin), we support you and consider you a very strong politician," Bonya said. pic.twitter.com/1oUOv71Y2u — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) April 16, 2026

Такі дії Соболенко відразу викликали осуд вболівальників у мережі.

Підтримка Соболенко Лукашенка

Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.





Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».