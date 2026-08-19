Прихильниця Путіна стане суперницею Марти Костюк на турнірі в Цинциннаті

Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження

Росіянка Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Путіна в соцмережах

Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до четвертого кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Про це інформує «Главком».

Костюк у третьому колі турніру у Цинциннаті здолала представницю США Слоун Стівенс у двох сетах.

Хід гри

У першому сеті Стівенс одразу вийшла вперед – 2:0, однак Костюк швидко відіграла брейк. Надалі тенісистки брали свої подачі та дійшли до рахунку 5:5. У вирішальний момент українка зробила брейк і з першої спроби подала на сет – 7:5.

У другому сеті суперниці тривалий час не відпускали одна одну, обмінюючись виграними геймами. За рахунку 5:5 українка знову додала у вирішальний момент, виграла два наступні гейми та завершила матч на свою користь.

WTA 1000 Цинциннаті. 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна, 10) – Слоун Стівенс (США) 7:5, 7:5

У четвертому колі Костюк зіграє проти росіянки Мірри Андрєєвої. У півфіналі «Ролан Гаррос» 2026 Костюк зазнала вівд неї поразки.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.