Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Прихильниця Путіна стане суперницею Марти Костюк на турнірі в Цинциннаті

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Прихильниця Путіна стане суперницею Марти Костюк на турнірі в Цинциннаті
Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження
зображення: BTU

Росіянка Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Путіна в соцмережах

Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до четвертого кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Про це інформує «Главком».

Костюк у третьому колі турніру у Цинциннаті здолала представницю США Слоун Стівенс у двох сетах.

Хід гри

У першому сеті Стівенс одразу вийшла вперед – 2:0, однак Костюк швидко відіграла брейк. Надалі тенісистки брали свої подачі та дійшли до рахунку 5:5. У вирішальний момент українка зробила брейк і з першої спроби подала на сет – 7:5. 

У другому сеті суперниці тривалий час не відпускали одна одну, обмінюючись виграними геймами. За рахунку 5:5 українка знову додала у вирішальний момент, виграла два наступні гейми та завершила матч на свою користь.

WTA 1000 Цинциннаті. 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна, 10) – Слоун Стівенс (США) 7:5, 7:5

У четвертому колі Костюк зіграє проти росіянки Мірри Андрєєвої. У півфіналі «Ролан Гаррос» 2026 Костюк зазнала вівд неї поразки.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Читайте також:

Теги: теніс Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У третьому колі Марта Костюк перемогла американку Медісон Кіз
Костюк здобула впевнену перемогу у третьому колі турніру WTA 1000 у Торонто
7 серпня, 10:07
У матчі за вихід до чвертьфіналу Світоліна зіграє проти американки Аманди Анісімової
Світоліна розгромила ексросіянку на турнірі WTA 1000 у Торонто
7 серпня, 09:32
Жасмін Паоліні захищатиме титул
Паоліні, Носкова та інші зірки потрапили в заявки на Кубок Біллі Джин Кінг
31 липня, 16:29
Санчес Вікаріо завершила кар'єру у 2002 році
«Я закохалася в нього без пам'яті». Експерша ракетка світу розповіла, як втратила €36 млн
30 липня, 10:10
Дар'я Снігур встановила новий орієнтир
Тріо українок оновило персональні рекорди в рейтингу найкращих тенісисток світу
27 липня, 12:30
Італійська тенісистка два роки тому оголосила про відхід з тенісу
Одна з найгарніших тенісисток показала тренування під час вагітності
24 липня, 22:50
Тенісний турнір Олімпіади-2028 буде мати багато нововведень
Організатори Олімпіади-2028 здивували розкладом тенісного турніру
24 липня, 21:41
У 1997 році Хіракі виграла «Ролан Гаррос» у змішаному розряді
Видатній японській тенісистці загрожує в'язниця за шахрайство: деталі гучного скандалу
23 липня, 12:14
Кароліна Мухова перенесла планову операцію
Фіналістка Вімблдону-2026 перенесла операцію: вона пропустить наступний великий турнір
20 липня, 12:09

Новини

Кадетська жіноча збірна України U-16 поступилась Фінляндії у грі Чемпіонату Європи
Кадетська жіноча збірна України U-16 поступилась Фінляндії у грі Чемпіонату Європи
Прихильниця Путіна стане суперницею Марти Костюк на турнірі в Цинциннаті
Прихильниця Путіна стане суперницею Марти Костюк на турнірі в Цинциннаті
Єгор Якушенко переміг росіянина і здобув золото Чемпіонату світу з боротьби U20
Єгор Якушенко переміг росіянина і здобув золото Чемпіонату світу з боротьби U20
Білоруський опозиціонер звернувся до прихильниці Лукашенка і найкращої тенісистки світу Соболенко
Білоруський опозиціонер звернувся до прихильниці Лукашенка і найкращої тенісистки світу Соболенко
У Фінляндії футбольний матч між «Інтер Турку» та «Оулу» перетворився на справжнє водне поло
У Фінляндії футбольний матч між «Інтер Турку» та «Оулу» перетворився на справжнє водне поло
Очільниця Федерації легкої атлетики розповіла, чому українські спортсмени вживають допінг
Очільниця Федерації легкої атлетики розповіла, чому українські спортсмени вживають допінг

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
138K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
112K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
78K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Сьогодні, 09:17
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Вчора, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Вчора, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Вчора, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua