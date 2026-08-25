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Колишня перша ракетка України перед US Open знялася з турніру у Мексиці

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Колишня перша ракетка України перед US Open знялася з турніру у Мексиці
Ангеліна Калініна взяла вимушену паузу
фото: Jimmie48

Вітчизняна тенісистка пропустить останні змагання перед мейджором

Українка Ангеліна Калініна відмовилася від участі в Torneo de Monterrey. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tennisform.

Досвідчена спортсменка знялася з турніру в мексиканському Монтерреї через проблеми зі здоровям. Вона зазнала травми спини. У першому раунді змагань Калініна мала зустрітися з австралійкою Маєю Джойнт.

Відмова української тенісистки від виступів сталася за тиждень до старту Відкритого чемпіонату США. Останній мейджор у нинішньому сезоні розпочнеться 30 серпня. Калініна потрапила до основної сітки турніру.

Українка 10 разів брала участь в US Open. Найкращим результатом колишньої лідерки вітчизняного тенісу залишається другий раунд мейджора. Там Калініна зіграла чотири рази (2018, 2021, 2022, 2024 роки).

До слова, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Теги: теніс Ангеліна Калініна

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