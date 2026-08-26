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Алмалалха вийшла до фіналу Чемпіонату Європи з бадмінтону U19

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Алмалалха вийшла до фіналу Чемпіонату Європи з бадмінтону U19
У півфіналі континентальної першості українка перемогла представницю Бельгії Леа Дофіне – 21:18, 21:16

У вирішальному поєдинку Алмалалха зустрінеться з представницею Данії Атене Лідух Торнільд

Українка Рая Алмалалха вийшла до фіналу Чемпіонату Європи з бадмінтону U19. Про це повідомляє «Главком».

У 1/4 фіналу Рая Альмалалха здолала представницю Туреччини Еліфнур Демір – 21:16, 21:13. У півфіналі континентальної першості українка перемогла представницю Бельгії Леа Дофіне – 21:18, 21:16.

У вирішальному поєдинку Алмалалха зустрінеться з представницею Данії Атене Лідух Торнільд.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Теги: бадмінтон спорт

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