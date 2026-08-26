Алмалалха вийшла до фіналу Чемпіонату Європи з бадмінтону U19
У вирішальному поєдинку Алмалалха зустрінеться з представницею Данії Атене Лідух Торнільд
Українка Рая Алмалалха вийшла до фіналу Чемпіонату Європи з бадмінтону U19. Про це повідомляє «Главком».
У 1/4 фіналу Рая Альмалалха здолала представницю Туреччини Еліфнур Демір – 21:16, 21:13. У півфіналі континентальної першості українка перемогла представницю Бельгії Леа Дофіне – 21:18, 21:16.
У вирішальному поєдинку Алмалалха зустрінеться з представницею Данії Атене Лідух Торнільд.
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (№10 WTA)
- Марта Костюк (№11 WTA)
- Олександра Олійникова (№44 WTA)
- Даяна Ястремська (№87 WTA)
- Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)
Склад збірної Бельгії
- Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
- Єлін Вандромм (№128 WTA)
- Грет Міннен (№182 WTA)
- Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)
Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.
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