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Російським веслувальникам загрожує пропуск Чемпіонату світу через відсутність віз

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російським веслувальникам загрожує пропуск Чемпіонату світу через відсутність віз
Щоб всі заявлені на Чемпіонат світу росіяни змогли взяти участь у турнірі, вони мають прибути в Амстердам не пізніше ранку 24 серпня

Чемпіонат світу з академічного веслування пройде в Амстердамі з 24 по 30 серпня

Російські спортсмени поки не отримали в'їзних віз до Нідерландів, де 24 серпня стартує Чемпіонат світу з академічного веслування, тому змушені були відмовитися від початкових планів виїхати на змагання 18 серпня. Про це пропагандистам повідомив президент Федерації гребного спорту Росії (ФДСР) Олексій Свірін, інформує «Главком».

Чемпіонат світу з академічного веслування пройде в Амстердамі з 24 по 30 серпня. Російські спортсмени мають виступати на цьому турнірі у нейтральному статусі.

«Ми планували виїзд до Нідерландів на вівторок, 18 серпня, щоб мати можливість для тренувань та адаптації на місці, а наступного понеділка вже розпочати виступати на змаганнях.

У вівторок дуже розраховували отримати паспорти із візами, але цього не сталося. Нікуди, звичайно, не полетіли, сидимо на валізах і сподіваємося, що найближчими днями цю проблему таки буде вирішено», – заявив Свірін.

За словами Свіріна, щоб всі заявлені на Чемпіонат світу росіяни змогли взяти участь у турнірі, вони повинні прибути в Амстердам не пізніше ранку понеділка, 24 серпня.

«Якщо видача паспортів з візами відбудеться навіть на початку наступного тижня, то хтось уже точно не встигне під'їхати до своїх стартів. Команда буде розділена, і може так статися, що тим, кому дадуть візи, вже не буде сенсу летіти до Амстердаму», – зазначив глава ФДСР.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: спорт візи академічне веслування

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