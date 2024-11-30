Шестиразова олімпійська чемпіонка оголосила про завершення кар'єри у 30 років

Емма є однією з найтитулованіших плавчинь у історії

Видатна плавчиня Емма Маккеон вирішила попрощатися з професійним спортом. 30-річна австралійка зробила заяву на своїй сторінці в Instgargam, у якій заявила, що припиняє виступи на професійному рівні.

«Я пишаюся собою за те, що віддала своїй кар'єрі абсолютно все, як фізично, так і морально. Я хотіла побачити, на що я здатна, і я це зробила. Тепер я рада побачити, що можу розвиватись в інших сферах. Я відкрита для всіх речей, які приготувало мені життя», – написала Маккеон.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Emma McKeon (@emmamckeon)

До слова, Емма є однією з найтитулованіших плавчинь у історії. У її активі 14 олімпійських нагород, серед яких 6 золотих, 3 срібних та 5 бронзових. Також здобула 20 медалей на чемпіонатах світу – п'ять з них найвищого ґатунку.