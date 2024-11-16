Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Перспективний фехтувальник Лукашенко змінив громадянство з українського на американське

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Перспективний фехтувальник Лукашенко змінив громадянство з українського на американське
У 2023 році Лукашенко став срібним призером на юніорському чемпіонаті Європи з фехтування

Лукашенко посідає шосте місце в світовому юніорському рейтингу шаблістів

Перспективний 18-річний фехтувальник Дарій Лукашенко змінив громадянство з українського на американське. Про це інформує «Главком» з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Лукашенко посідає шосте місце в світовому юніорському рейтингу шаблістів. Це є найкращим показником серед всіх українських шаблістів.

У складі збірної України Дарій здобував нагороди юніорських Кубків світу з фехтування. У 2023 році ексукраїнець став срібним призером на юніорському чемпіонаті Європи з фехтування на шаблях в особистому заліку.

Перспективний фехтувальник Лукашенко змінив громадянство з українського на американське фото 1

Дарій – син іншого українського фехтувальника Володимира Лукашенка, який ставав чемпіоном світу у 2003 році.

Нагадаємо, підсанкційний російський олігарх, близький до диктатора Володимира Путіна, Алішер Усманов став одним із кандидатів на посаду президента Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Його єдиним суперником буде швед Отто Дракенберг.

Вибори керівника FIE відбудуться 30 листопада на конгресі організації у Ташкенті (Узбекистан)

Кандидатуру Усманова підтримали 103 національні федерації, тоді як Дракенберга – лише Федерація фехтування Швеції. Зокрема, кандидатуру підсанкційного олігарха підтримали Молдова, Південна Корея, Греція, Ізраїль, Ісландія, Румунія та Болгарія.

Нагадаємо, Усманов у 2022 році пішов з посади президента Міжнародної федерації фехтування після того, як Європейський Союз наклав на нього санкції. Також Усманов через підтримку російської агресії перебуває у санкційних списках Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, України, Австралія, Нової Зеландії та Японії.

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.

Теги: США Фехтування громадянство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

5 листопада 2024 року у США відбудуться вибори президента
Не все залежить від президентських виборів у США
4 листопада, 10:14
Які дії демократів призвели до провалу
Які стратегічні помилки демократів визначили результат виборів у США
7 листопада, 15:19
США продовжують співпрацювати з урядом України щодо плану перемоги
Держдеп США зробив заяву про план перемоги після його публічної презентації
17 жовтня, 08:50
Президент Байден невдовзі поговорить із президентом Зеленським
Білий дім анонсував новий пакет оборонної допомоги Україні
16 жовтня, 19:40
Розпочався один з головних заходів НАТО з підвищення пильності «Нептун страйк – 2024»
НАТО тестує інтеграцію об’єднаних передових морських ударних сил і засобів
29 жовтня, 18:24
Кишкову паличку у бургерах у США підхопили 49 осіб
Отруєння у McDonald's: у США жертви подали колективний позов
30 жовтня, 09:24
Сі Цзіньпін готується до торгівельної війни з Трампом – FT
Сі Цзіньпін готується до торгівельної війни з Трампом – FT
Вчора, 11:50
Взаємини між знаменитим батьком і його дочкою погіршилися після того, як бізнесмен відкрито засудив її трансгендерний перехід
Дочка Ілона Маска залишає США після перемоги Трампа
8 листопада, 11:21
Трамп серйозно налаштований проти своїх противників у владі
Противники Трампа чекають на помсту після його повернення до Білого дому – NYT
11 листопада, 10:11

Новини

Після програшу: став відомим рейтинг Майка Тайсона після першого бою за 19 років
Після програшу: став відомим рейтинг Майка Тайсона після першого бою за 19 років
Перспективний фехтувальник Лукашенко змінив громадянство з українського на американське
Перспективний фехтувальник Лукашенко змінив громадянство з українського на американське
Майк Тайсон програв Джейку Полу у боксерському поєдинку
Майк Тайсон програв Джейку Полу у боксерському поєдинку
Тайсон ударив Джейка Пола в обличчя під час фінальної битви поглядів
Тайсон ударив Джейка Пола в обличчя під час фінальної битви поглядів
«ПСЖ» та «Барселона» цікавляться гравцем суперника збірної України
«ПСЖ» та «Барселона» цікавляться гравцем суперника збірної України
Бунт у спортивній гімнастиці? Атлети висловили невдоволення діями керівництва Федерації
Бунт у спортивній гімнастиці? Атлети висловили невдоволення діями керівництва Федерації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
11K
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність
8187
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
8184
Зарплати в Польщі порівняно з іншими країнами ЄС: статистика
5799
Шольц вперше за два роки провів переговори з Путіним: перші подробиці

Новини

Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Сьогодні, 07:00
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала майже три години
Сьогодні, 04:07
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua