Став відомий суперник збірної України у 1/8 Чемпіонату світу з сокки

Збірна України зіграє з Австралією у 1/8 фіналу Чемпіонату світу з сокки

За путівку до наступного раунду боролись Австралією та Марокко

Збірна України зустрінеться з Австралією у 1/8 фіналу Чемпіонату світу з сокки. Про це повідомляє «Главком».

Австралійська команда у 1/16 фіналу зустрілась зі збірною Марокко та впевнено її переграла – 8:1.

Поєдинок збірнихх України та Австралії відбдеться вже у п'ятницю, 4 вересня, о 21:50 за київським часом.

Австралія вийшла до плейоф з другого місця групи D, набравши шість очок у поєдинках з Францією, Лівією та Латвією. Україна, в свою чергу, виграла групу I, здолавши Ліван (2:0), Пакистан (6:0) та Грузію (3:0).

На минулому чемпіонаті світу з сокки збірна України зуміла дійти до фіналу, де поступилась команді Казахстану: 2:2 в основний час та 1:2 за підсумками булітів.

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