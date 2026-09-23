Юрген Клопп запровадив суворі обмеження для футболістів збірної Німеччини
Клопп заборонив гравцям збірної Німеччини використовувати телефони
Новий головний тренер збірної Німеччини Юрген Клопп запровадив суворі правила для футболістів національної команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.
Зазначається, що Клопп заборонив гравцям збірної Німеччини використовувати телефони в залі та на масажі, стригтися на зборах. Також тренер зобов'язав футболістів приходити на вечерю одночасно і дозволив візити близьких лише у виняткових випадках.
Юрген Клопп очолив збірну Німеччини влітку цього року. До цього фахівець працював у «Ліверпулі».
Нагадаємо, колишній лідер донецького «Шахтаря» бразилець Жадсон ексклюзивно для «Главкома» прокоментував інформацію про його можливу участь у пропагандистському матчі у Москві.
«Я не поїду на гру, на яку мене запросив мій друг Вагнер Лав, оскільки розумію, що не варто цього робити з поваги до українського народу та клубу, який я люблю – «Шахтаря».
Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша», – повідомив бразилець.
Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.
Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.
Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.
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