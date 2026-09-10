«Шахтар» оголосив склад на матч Ліги чемпіонів проти ПСВ

Тренерський штаб «гірників» розкрив одинадцятку

Керманич донецького «Шахтаря» Арда Туран визначився зі стартовим складом команди на поєдинок 1-го туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27 проти нідерландського ПСВ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Матч ПСВ – «Шахтар» відбудеться 10 вересня 2026 року в Ейндговені. Стартовий свисток зустрічі на арені «Філіпс» прозвучить о 19:45 за київським часом. Обидва колективи розпочинають шлях у єврокубках.

Стартовий склад «Шахтаря» на матч 1-го туру основного раунду Ліги чемпіонів

Вибір Турана був прогнозованим. У воротах місце займе Дмитро Різник. Ще два українці – Валерій Бондар і Микола Матвієнко – сформують пару в центрі оборони. Четвертим українцем в основі став півзахисник Олег Очеретько.

Решта позицій відійшла легіонерам. На флангах оборони вийдуть бразильці Вінісіус Тобіас і Педро Енріке. Компанію Очеретьку в центрі поля складуть їхні співвітчизники Марлон Гомес та Ізакі Сілва.

Праворуч в атаці з'явиться бразильський вінгер Аліссон Сантана. Натомість на лівому фланзі гратиме венесуелець Глейкер Мендоза. На вістрі атаки – нападник із Бразилії Кауан Еліас.

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд перетнулися вдруге. Перше рандеву суперників трапилося у сезоні 2024/25 Ліги чемпіонів. Тоді жереб звів ПСВ із «гірниками» в основному раунді турніру.

Матч відбувся в Ейндговені. У результативному поєдинку гору взяв нідерландський гранд (3:2). Після голів форварда Сікана та вінгера Зубкова «Шахтар» вів у рахунку до 87-ї хвилини. Та потім пропустив тричі – забиті м'ячі оформили хавбек Тілльман (дубль) та нападник Пепі.

До слова, раніше «Шахтар» продовжив контракт із оборонцем збірної України. Бондар уклав угоду до літа 2031 року. Центрбек – вихованець «гірників».

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» несподівано підсилився оборонцем із чемпіонату Італії. За центрбека Маттурро вітчизняний гранд віддав орієнтовно 5 млн євро. За його плечима також досвід виступів в іспанській Ла Лізі.