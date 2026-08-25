«Манчестер Сіті» продав резервіста за рекордні гроші

«Містяни» витиснули максимум із трансферу непровідного виконавця

Лондонський «Тоттенгем» закрив перехід вінгера Савіньйо з «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Шпори» заплатять за бразильця орієнтовно 75 млн фунтів. Ця сума стала рекордом трансферів «на вихід» для манкуніанців. Окрім того, «містяни» зможуть отримати ще 10 млн бонусами.

«Тоттенгем» намагався підписати Савіньйо з минулого літа. Новачок уклав зі «шпорами» багаторічний контракт. Роберто Де Дзербі в нинішнє трансферне вікно витратив на новачків понад 300 млн фунтів.

Савіньйо провів на «Етіхаді» всього два сезони та не зміг стати безумовним футболістом основи. У минулій кампанії він зіграв 36 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу бразилець записав чотири голи та три результативні передачі.

Найдорожчі продажі в історії «Манчестер Сіті»

За даними Transfermarkt, «містяни» лише сім разів продали футболістів за понад 50 млн євро. До трансферу Савіньйо (87,7 млн) найдорожчим проданим виконавцем залишався нападник Хуліан Альварес. Мадридський «Атлетіко» заплатив за нього 75 млн євро два роки тому.

Найдорожчі продажі в історії «Манчестер Сіті» :

Савіньйо («Тоттенгем») – 87,7 млн євро, Хуліан Альварес («Атлетіко») – 75 млн, Тіджані Рейндерс («Аль-Кадісія») – 61 млн, Родрі («Барселона») – 60 млн, Рахім Стерлінг («Челсі») – 56,2 млн, Ферран Торрес («Барселона») – 55 млн, Габріел Жезус («Арсенал») – 52 млн.

Трансфери «Тоттенгема» влітку 2026 року

«Шпори» цього літа витратили на новачків орієнтовно 354,7 млн євро. Лондонці впродовж трансферного вікна двічі побили клубний рекорд. Спершу 99 млн «Тоттенгем» віддав за півзахисника Матеуша Фернандеша. Згодом «шпори» заплатили 108 млн у євровалюті за хавбека Сандро Тоналі.

Найбільші трансфери «Тоттенгема» в літнє трансферне вікно-2026:

Сандро Тоналі («Ньюкасл») – 108 млн євро, Матеуш Фернандеш («Вест Гем») – 99 млн, Савіньйо («Манчестер Сіті») – 87,7 млн, Ян-Паул ван Геке («Брайтон») – 60 млн.

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