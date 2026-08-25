Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Манчестер Сіті» продав резервіста за рекордні гроші

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Манчестер Сіті» продав резервіста за рекордні гроші
Савіньйо перебрався до британської столиці
фото: ФК «Тоттенгем»

«Містяни» витиснули максимум із трансферу непровідного виконавця

Лондонський «Тоттенгем» закрив перехід вінгера Савіньйо з «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Шпори» заплатять за бразильця орієнтовно 75 млн фунтів. Ця сума стала рекордом трансферів «на вихід» для манкуніанців. Окрім того, «містяни» зможуть отримати ще 10 млн бонусами.

«Тоттенгем» намагався підписати Савіньйо з минулого літа. Новачок уклав зі «шпорами» багаторічний контракт. Роберто Де Дзербі в нинішнє трансферне вікно витратив на новачків понад 300 млн фунтів.

Савіньйо провів на «Етіхаді» всього два сезони та не зміг стати безумовним футболістом основи. У минулій кампанії він зіграв 36 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу бразилець записав чотири голи та три результативні передачі.

Найдорожчі продажі в історії «Манчестер Сіті»

За даними Transfermarkt, «містяни» лише сім разів продали футболістів за понад 50 млн євро. До трансферу Савіньйо (87,7 млн) найдорожчим проданим виконавцем залишався нападник Хуліан Альварес. Мадридський «Атлетіко» заплатив за нього 75 млн євро два роки тому.

Найдорожчі продажі в історії «Манчестер Сіті» :

  1. Савіньйо («Тоттенгем») – 87,7 млн євро,
  2. Хуліан Альварес («Атлетіко») – 75 млн,
  3. Тіджані Рейндерс («Аль-Кадісія») – 61 млн,
  4. Родрі («Барселона») – 60 млн,
  5. Рахім Стерлінг («Челсі») – 56,2 млн,
  6. Ферран Торрес («Барселона») – 55 млн,
  7. Габріел Жезус («Арсенал») – 52 млн.

Трансфери «Тоттенгема» влітку 2026 року

«Шпори» цього літа витратили на новачків орієнтовно 354,7 млн євро. Лондонці впродовж трансферного вікна двічі побили клубний рекорд. Спершу 99 млн «Тоттенгем» віддав за півзахисника Матеуша Фернандеша. Згодом «шпори» заплатили 108 млн у євровалюті за хавбека Сандро Тоналі.

Найбільші трансфери «Тоттенгема» в літнє трансферне вікно-2026:

  1. Сандро Тоналі («Ньюкасл») – 108 млн євро,
  2. Матеуш Фернандеш («Вест Гем») – 99 млн,
  3. Савіньйо («Манчестер Сіті») – 87,7 млн,
  4. Ян-Паул ван Геке («Брайтон») – 60 млн.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті ФК Тоттенхем Готспур АПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ентоні Тейлор більше не працюватиме в полі
Відомий англійський арбітр оголосив про завершення кар'єри
21 липня, 22:59
Джон Стоунз у клубному музеї «нерадзуррі»
«Інтер» оголосив про перехід багаторазового чемпіона Англії
30 липня, 22:27
Алешандре Пату повернеться на Туманний Альбіон
Спадкоємець Шевченка в «Мілані» близький до купівлі клубу з чемпіонату Англії
7 серпня, 18:57
Маркус Рашфорд розпочне заново на «Олд Траффорд»
Тренер «Манчестер Юнайтед» розкрив плани щодо Рашфорда
9 серпня, 20:27
Філ Фоден разом з дівчиною мали поїхати на мундіаль, якби не травма футболіста, яка вибила його з колії
Дівчина Фодена виставила футболки збірної Англії на продаж після його пропуску Чемпіонату світу
9 серпня, 23:37
Лондонці продовжують перемагати на полях Англії
«Арсенал» розгромив «Манчестер Сіті» та здобув Суперкубок Англії 2026
16 серпня, 22:52
Михайло Мудрик перебуває в очікуванні своєї долі у «Челсі»
«Челсі» пішов на незвичний крок заради скорочення ростера: що чекає на Мудрика
21 серпня, 00:01
Попри свою репутацію, Мілутін Осмаїч користувався неабиякою популярністю
Його скандали обговорювала вся Англія: футболіст з Чемпіошипу незабаром перебереться до Італії
23 серпня, 22:56
Михайло Мудрик не виступатиме за «Лідс»
«Челсі» остаточно відхилив пропозицію щодо Мудрика з чемпіонату Англії – джерело
Вчора, 14:27

Новини

Збірна України з боксу здобула шість нагород на Чемпіонаті Європи U19
Збірна України з боксу здобула шість нагород на Чемпіонаті Європи U19
«Манчестер Сіті» продав резервіста за рекордні гроші
«Манчестер Сіті» продав резервіста за рекордні гроші
Правнук Муссоліні дебютував за «Лаціо» на стадіоні, який його прадід відкрив у 1926 році
Правнук Муссоліні дебютував за «Лаціо» на стадіоні, який його прадід відкрив у 1926 році
Захисники України знищили на фронті кандидата у майстри спорту з вільної боротьби
Захисники України знищили на фронті кандидата у майстри спорту з вільної боротьби
Україна – Чехія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу
Україна – Чехія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу
Роджер Федерер назвав гравців, з якими хотів би зіграти
Роджер Федерер назвав гравців, з якими хотів би зіграти

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
65K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
62K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Сьогодні, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua