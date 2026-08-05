Очільник футболу Йорданії звинуватив президента ФІФА Інфантіно в шантажі

Представники ФІФА намагалися обміняти голос Йорданії на виборах на вирішення проблем

Президент Футбольної асоціації Йорданії та колишній віцепрезидент ФІФА принц Алі бін аль-Хусейн звинуватив президента ФІФА Джанні Інфантіно у тиску та шантажі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Маніпуляції перед виборами

За словами принца Алі, під час Чемпіонату світу представники ФІФА усно дали зрозуміти, що питання, які давно турбують йорданський футбол, можуть бути вирішені значно швидше, якщо федерація підтримає кандидатуру Інфантіно на четвертий президентський термін. Він наголосив, що Йорданія відмовилася від такої пропозиції, назвавши подібний підхід неприйнятним.

Окремо очільник йорданського футболу звернув увагу на затримку виплати 4,2 млн доларів призових, які, за його словами, ФІФА досі не перерахувала збірній Йорданії за виступ у фіналі Арабського кубка 2025 року. Також він розкритикував труднощі з отриманням американських віз для йорданських уболівальників під час світової першості та проблему подвійного оподаткування, яка, як стверджує принц, торкнулася команд, що виступали у США, але не поширювалася на учасників матчів у Канаді чи Мексиці.

«У Йорданії ми пишаємося дотриманням етичних цінностей. Ми не підтримували його раніше і точно не зробимо цього зараз. Уся ця ситуація рівносильна шантажу, і ми відмовляємося йому підкорятися», – заявив принц Алі бін аль-Хусейн.

Криза Джанні Інфантіно

Його заява стала черговим ударом по позиціях Джанні Інфантіно, який намагається зберегти посаду президента ФІФА на тлі критики через скасований план продажу частки майбутніх доходів від чемпіонатів світу приватним інвесторам. За інформацією низки ЗМІ, проти чинного президента вже виступили представники УЄФА та КОНКАКАФ, а Йорданія стала першою азійською асоціацією, що відкрито заявила про свою незгоду з його політикою. Крім того, від спірного інвестиційного проєкту дистанціювалися й окремі високопосадовці самої ФІФА, серед яких генеральний секретар Маттіас Графстрем та керівник відділу глобального розвитку Арсен Венгер.

Вибори президента ФІФА заплановані на 18 березня в Рабаті, а охочі поборотися за посаду мають офіційно подати свої кандидатури до 18 листопада.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп виступає за те, щоб Джанні Інфантіно й надалі очолював Міжнародну федерацію футболу.