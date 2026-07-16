ФІФА не каратиме Аргентину за банер про Фолклендські острови до фіналу Чемпіонату світу 2026

Функціонери не поспішатимуть з розбором скандальної витівки «альбіселесте»

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відкриє дисциплінарну справу проти збірної Аргентини за інцидент із банером про Фолклендські острови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням COPE.

Після перемоги над Англією (2:1) у півфіналі Чемпіонату світу 2026 підопічні Ліонеля Скалоні розгорнули банер «Мальвінські острови – аргентинські». Так Фолкленди називають в Аргентині. Латиноамериканська держава оскаржує суверенітет Великої Британії над островами.

ФІФА вирішила відкласти розгляд скандального епізоду. Потенційні санкції не накладатимуть до кінця ЧС-2026. Отже, жоден учасник витівки не пропустить фінал турніру проти збірної Іспанії.

Вирішальні матчі ЧС-2026

На турнірі зіграють два поєдинки. На 18 липня запланований матч за третє місце. Натомість фінал відбудеться 19 липня.

Збірна Іспанії матиме нагоду вдруге завоювати світовий титул. Зате для національної команди Аргентини потенційний тріумф стане четвертим в історії. Тим часом Франція розіграє бронзові нагороди зі збірною Англії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.