Нічний терор Києва, історичний рекорд Мбаппе на ЧС: головне за ніч 19 липня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 19 липня 2026 року

Ніч проти 19 липня була позначена масованою комбінованою атакою Росії на Київ, трагічними наслідками ударів по Одещині та Харківщині, а також спортивною подією світового рівня. «Главком» зібрав головні новини, які варто знати станом на ранок.

Нічна атака на Київ: загиблий, поранені та масштабні руйнування

У ніч проти 19 липня Росія завдала комбінованого удару по Києву. За попередніми даними, загинула одна людина, ще семеро постраждали, шестеро з них госпіталізовані. Пожежі та руйнування зафіксовані у п'яти районах столиці, а рятувальники евакуйовували людей із палаючих житлових будинків.

ДСНС показала наслідки удару по столиці

Рятувальники оприлюднили фото масштабних руйнувань після нічної атаки. Найбільше постраждав Солом'янський район, де горіли житлові та нежитлові будівлі, а мешканців довелося рятувати за допомогою автодрабини. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

ДСНС показала руйнування та пожежі у 5 районах Києва після атаки фото: glavcom.ua

РФ вдарила по парку розваг на Одещині: є загиблі

Російські війська завдали удару по парку розваг в Одеській області. Унаслідок атаки загинули люди, також є постраждалі. На місці працюють екстрені служби, правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Росіяни завдала ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини фото: ДСНС

У Слатиному сусіди врятували з-під завалів матір із дитиною

Після російського удару по селищу Слатине на Харківщині місцеві жителі першими кинулися на допомогу постраждалим. Саме сусіди дістали з-під завалів матір із дитиною ще до прибуття рятувальників.

На Харківщині окупанти поцілили прямо в будинок, де перебували люди фото: ДСНС

Визначився бронзовий призер чемпіонату світу-2026

Збірна Франції перемогла Англію у матчі за третє місце чемпіонату світу 2026 року та здобула бронзові нагороди турніру.