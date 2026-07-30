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ПАОК – «Динамо»: де дивитися вирішальну гру другого раунду кваліфікації Ліги Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ПАОК – «Динамо»: де дивитися вирішальну гру другого раунду кваліфікації Ліги Європи
Наживо протистояння ПАОК – «Динамо» транслюватимуть «Київстар ТБ» і «2+2»

«Динамо» потрібно перемагати, для продовження боротьби у Лізі Європи

Сьогодні, 30 липня 2026 року, київське «Динамо» на стадіоні «Тумба» в Салоніках зіграє з грецьким ПАОКом у другому раунді кваліфікації Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Грецький гранд розпочав сезон поєдинком минулого тижня. Підопічні Алессіо Ліші здобули виїзну перемогу над киянами (3:2). Забитими м'ячами відзначилися півзахисники Константеліас, Зафейріс і Сантамарія. Голи в складі «Динамо» оформили хавбеки Бражко та Лонвейк.

Раніше «біло-сині» непросто пройшли «Універсітатю» з румунського Клужа-Напоки. Вітчизняний гранд двічі розійшовся миром зі студентами (0:0, 0:0). Дотиснути віцечемпіона Румунії володарю Кубка України вдалося у серії пенальті (4:2). Одинадцятиметрові реалізували вінгер Ярмоленко, ті ж Бражко з Лонвейком і форвард Пономаренко. Натомість воротар Нещерет нівелював одну зі спроб суперника.

Де дивитися гру ПАОК – «Динамо»

Наживо протистояння ПАОК – «Динамо» транслюватимуть медіасервіс «Київстар ТБ» і телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 20:45 за київським часом.

Нагадаємо, фанати ПАОКа розгорнули прапор Росії під час матчу з «Динамо» у кваліфікації Ліги Європи. Також на секторі вболівальників грецького клубу були присутні фанати польського «Відзева».

Після появи російського прапора на секторі греків відбулися зіткнення вболівальників «Динамо» із охороною стадіону.

Як повідомлялося, «Динамо» і ПАОК влаштували гольову перестрілку у грі кваліфікації Ліги Європи.

Теги: ФК ПАОК (Салоніки) НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи

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