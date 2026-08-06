ПСЖ укотре ослабив конкурента гучним трансфером

Столичний колектив переманив кандидата до збірної Франції

Нападник Магнес Акліуш змінив «Монако» на «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Перехід між двома французькими грандами коштував ПСЖ орієнтовно 50 млн євро. Зі столичним грандом новачок уклав контракт на п'ять років. У новій команді він виступатиме під 11-м номером.

Акліуш пішов слідами інших зірок Ліги 1, які з часом опиняються в складі ПСЖ. Зокрема, з «Монако» на «Парк де Пренс» свого часу переїхав бомбардир Кіліан Мбаппе. Натомість в 90-ті роки за цим маршрутом вирушили Джордж Веа та Юрій Джоркаєфф.

У минулому сезоні Акліуш зіграв 43 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав сім голів і 11 асистів. У лавах національної команди Франції вінгер провів 10 поєдинків (один м'яч), але на Чемпіонат світу 2026 не поїхав.

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.