Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ПСЖ укотре ослабив конкурента гучним трансфером

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
ПСЖ укотре ослабив конкурента гучним трансфером
Магнес Акліуш став столичним хлопцем
фото: ФК «Парі Сен-Жермен»

Столичний колектив переманив кандидата до збірної Франції

Нападник Магнес Акліуш змінив «Монако» на «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Перехід між двома французькими грандами коштував ПСЖ орієнтовно 50 млн євро. Зі столичним грандом новачок уклав контракт на п'ять років. У новій команді він виступатиме під 11-м номером.

Акліуш пішов слідами інших зірок Ліги 1, які з часом опиняються в складі ПСЖ. Зокрема, з «Монако» на «Парк де Пренс» свого часу переїхав бомбардир Кіліан Мбаппе. Натомість в 90-ті роки за цим маршрутом вирушили Джордж Веа та Юрій Джоркаєфф.

У минулому сезоні Акліуш зіграв 43 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав сім голів і 11 асистів. У лавах національної команди Франції вінгер провів 10 поєдинків (один м'яч), але на Чемпіонат світу 2026 не поїхав.

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Монако ФК Парі Сен-Жермен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рандаль Коло Муані повернувся в Турин
ПСЖ продав форварда в чемпіонат Італії
2 серпня, 19:54
Судзукі Зіон потрапив до сфери зацікавлень провідних клубів Європи
«Ювентус» знайшов козир у конкуренції з ПСЖ за воротаря з чемпіонату Італії – ЗМІ
29 липня, 22:29
Ілля Забарний остаточно повернувся з відпустки
Забарний повернувся до тренувань з ПСЖ
27 липня, 18:52
Бредлі Баркола втомився від ролі запасного
Нападник ПСЖ ухвалив несподіване рішення щодо майбутнього
26 липня, 15:57
Ферран Торрес прагне перебратися в Париж
«Барселона» готова продати нападника «Парі Сен-Жермен» із корисливою метою – ЗМІ
12 липня, 19:29
Ансу Фаті продовжить кар'єру в Лізі 1
«Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції
30 червня, 18:54
Давіде Анчелотті повертається до французької Ліги 1
Син Анчелотті очолив бронзового призера чемпіонату Франції
1 червня, 15:27
Філіпе Луїс розпочне новий етап тренерської кар'єри
Володар Кубка Лібертадорес став головним тренером гранда чемпіонату Франції
6 липня, 16:29
Бруно Женезіо недовго залишався без роботи
Багаторазовий чемпіон Франції призначив нового тренера
1 липня, 18:44

Новини

ЗСУ взяли у полон повного тезку легенди єгипетського футболу
ЗСУ взяли у полон повного тезку легенди єгипетського футболу
Пішов з життя батько Ліонеля Мессі
Пішов з життя батько Ліонеля Мессі
Ймовірна коханка Інфантіно отримувала від УЄФА солідні виплати – ЗМІ
Ймовірна коханка Інфантіно отримувала від УЄФА солідні виплати – ЗМІ
Легендарний гравець «Манчестер Юнайтед» отримав дивну заборону
Легендарний гравець «Манчестер Юнайтед» отримав дивну заборону
Усик вперше озвучив причину, через яку сини не ходять на його бої
Усик вперше озвучив причину, через яку сини не ходять на його бої
«Барселона» скасувала товариський матч у Марокко через міграційну кризу в Сеуті
«Барселона» скасувала товариський матч у Марокко через міграційну кризу в Сеуті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua