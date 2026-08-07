«Ліверпуль» підготував шалену пропозицію за переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ

Мерсисайдці прагнуть підсилити атакувальну лінію команди

Англійський «Ліверпуль» готовий заплатити 115 млн євро за нападника французького «Парі Сен-Жермен» Бредлі Баркола. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Структура виплат у пропозиції «червоних» наразі невідома. Найімовірніше, до згаданої суми входять і фіксована плата, і бонуси за майбутні виступи вінгера. Натомість ПСЖ волів би отримати щонайменше 150 млн без урахування бонусів.

У переїзді до Англії зацікавлений сам Баркола. Він обрав Ліверпуль пріоритетним напрямом продовження кар'єри. Оглядачі прогнозують, що пропозиція мерсисайдців виведе перемовини на стадію конкретики.

Баркола в минулому сезоні зіграв 49 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу вінгер записав 13 голів і шість результативних передач. На Чемпіонату світу 2026 він провів вісім матчів за збірну Франції, у яких оформив три м'яча та один асист.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.