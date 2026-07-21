«Челсі» встановить трансферний рекорд серед англійських футболістів

Столичний гранд розщедриться на солідні відступні за призера Чемпіонату світу

Лондонський «Челсі» вивів на фінішну пряму трансфер півзахисника бірмінгемської «Астон Вілли» Моргана Роджерса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

«Сині» узгодили з хавбеком контракт на шість років. У договорі також буде опція продовження співпраці ще на сезон. «Віллани» отримають за уродженця Західного Мідленду 117 млн фунтів.

Роджерс стане найдорожчим англійським футболістом в історії. Наразі рекордсменом залишається Елліот Андерсон. Кілька тижнів тому «Манчестер Сіті» заплатив за нього 116 млн «Ноттінгем Форест».

У минулому сезоні Роджерс провів 55 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 14 голів і 12 результативних передач. На Чемпіонаті світу 2026 хавбек зіграв сім матчів, у яких оформив один асист.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.