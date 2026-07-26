Нападник ПСЖ ухвалив несподіване рішення щодо майбутнього

Півфіналіст Чемпіонату світу 2026 брав час на роздуми над пропозицією

Вінгер французького «Парі Сен-Жермен» Бредлі Баркола вирішив не продовжувати контракт із переможцем Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Нападник роздумував над пропозицією клубу кілька місяців. Тепер він відхилив оновлений договір із ПСЖ через відсутність статусу основного футболіста. Найімовірніше, французький гранд спробує продати молодого вінгера.

Контракт Баркола з парижанами розрахований до літа 2028 року. Головним претендентом на нього називають англійський «Ліверпуль». Щоправда, мерсисайдців може відлякати бажана сума відступних за нападника – 170 млн євро.

Баркола в минулому сезоні провів 49 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 13 голів і сім результативних передач. Раніше вінгер виступав за французький «Ліон».

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером французького «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.