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Генсек НАТО назвав головну перепону на шляху до миру в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Генсек НАТО назвав головну перепону на шляху до миру в Україні
Генсек НАТО Марк Рютте оцінив шанси на мирну угоду між Україною та РФ
скриншот з відео

Марк Рютте заявив, що команда Трампа активно працює над переговорним процесом, але Путін не відмовляється від своїх вимог

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що головною перешкодою для досягнення мирної угоди щодо війни в Україні залишається позиція російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланям на Fox News.

Посадовець сказав, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа активно працюють над просуванням переговорного процесу. Зокрема, до цієї роботи залучені державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Джаред Кушнер.

Генсек НАТО зазначив, що перспективи досягнення домовленостей значною мірою залежать від готовності Кремля брати участь у переговорах на конструктивних засадах.

Водночас, за його словами, наразі російський лідер продовжує наполягати на максималістських вимогах, що ускладнює просування до мирної угоди.

Окремо Рютте прокоментував ситуацію на полі бою. Він заявив, що українські сили продовжують завдавати російській армії значних втрат.

«Наразі вони вбивають і серйозно поранюють приблизно від 30 до 35 тисяч росіян щомісяця. І це, звичайно, неймовірні цифри», – сказав генеральний секретар Альянсу.

Такі втрати мають серйозний вплив не лише на російську армію, а й на економіку країни. Рютте також наголосив на ефективності українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Зокрема, він згадав атаки на нафтопереробні підприємства РФ.

Крім того, генсек НАТО заявив, що Росія продовжує збільшувати фінансування військової сфери. За його оцінкою, майже половина державного бюджету РФ спрямовується на оборону, тоді як близько трьох чвертей податкових надходжень країна витрачає на військові потреби.

Рютте підкреслив, що такі показники демонструють подальшу концентрацію ресурсів Росії на веденні війни та підтримці військового сектору.

Нагадаємо, в Оренбурзькій області РФ безпілотники атакували Оренбурзький газопереробний завод, який входить до структури газохімічного комплексу «Газпрому» та є одним із найбільших підприємств такого типу в Росії.

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Теги: переговори США росія Україна Марк Рютте

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