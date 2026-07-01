Російські скелетоністи цього літа не приїдуть тренуватися до анексованого Криму

Російські скелетоністи продовжать підготовку до сезону у себе в регіонах під керівництвом особистих тренерів

Тренувальний збір національної команди Росії зі скелетону, який мав відбутися в липні в анексованій Алушті (Крим), скасовано. Про це пропагандистам повідомив старший тренер команди Денис Алімов, інформує «Главком».

«Рішення про відміну липневого збору в Криму було прийнято досить давно. Спортсмени продовжать підготовку до сезону у себе в регіонах під керівництвом особистих тренерів. Жодних особливих проблем скасування збору в Криму не викличе, думаю», – заявив Алімов.

Як повідомлялося, паливна криза в тимчасово окупованому Криму продовжує загострюватися. Гауляйтер півострова Сергій Аксьонов визнав, що швидко вирішити проблему з дефіцитом пального не вдасться.

Також окупаційна влада повідомила про складну ситуацію з електропостачанням і роботою громадського транспорту.

«Ситуація з пальним є найскладнішою. Заходів, які сьогодні вживаються, зокрема за дорученням президента, достатньо, щоб вирішити це питання. Але коли саме це станеться, зараз точно сказати не можу», – заявив Аксьонов.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

До слова, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: