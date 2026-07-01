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Закінчився бензин? Збірна Росії зі скелетону скасувала липневий збір в анексованому Криму

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Закінчився бензин? Збірна Росії зі скелетону скасувала липневий збір в анексованому Криму
Російські скелетоністи цього літа не приїдуть тренуватися до анексованого Криму

Російські скелетоністи продовжать підготовку до сезону у себе в регіонах під керівництвом особистих тренерів

Тренувальний збір національної команди Росії зі скелетону, який мав відбутися в липні в анексованій Алушті (Крим), скасовано. Про це пропагандистам повідомив старший тренер команди Денис Алімов, інформує «Главком».

«Рішення про відміну липневого збору в Криму було прийнято досить давно. Спортсмени продовжать підготовку до сезону у себе в регіонах під керівництвом особистих тренерів. Жодних особливих проблем скасування збору в Криму не викличе, думаю», – заявив Алімов.

Як повідомлялося, паливна криза в тимчасово окупованому Криму продовжує загострюватися. Гауляйтер півострова Сергій Аксьонов визнав, що швидко вирішити проблему з дефіцитом пального не вдасться.

Також окупаційна влада повідомила про складну ситуацію з електропостачанням і роботою громадського транспорту. 

«Ситуація з пальним є найскладнішою. Заходів, які сьогодні вживаються, зокрема за дорученням президента, достатньо, щоб вирішити це питання. Але коли саме це станеться, зараз точно сказати не можу», – заявив Аксьонов.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

До слова, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
  • кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Теги: Крим спорт скелетон

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