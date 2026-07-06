Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

З'явилося відео одного з моментів удару по Омському НПЗ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
З'явилося відео одного з моментів удару по Омському НПЗ
НПЗ розташований за 2, 5 тис. км від кордону з Україною
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

На кадрах видно масштабну пожежу, що охопила найбільший нафтопереробний завод Росії

У мережі з'явилося нове відео одного з моментів атаки на Омський нафтопереробний завод, ураження якого раніше підтвердив Генеральний штаб ЗСУ, пише «Главком».

На оприлюднених кадрах видно, як над територією підприємства пролітають безпілотники, після чого відбуваються влучання по об'єктах заводу. Майже одразу після ударів спалахують потужні осередки займання, а над підприємством здіймаються густі клуби чорного диму.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Телеграм.

На відео також зафіксовано, як вогонь швидко поширюється територією промислового комплексу. Полум'я охоплює технологічні установки, а дим від пожежі видно за кілька кілометрів від підприємства.

Раніше Генеральний штаб повідомив, що удару по Омському НПЗ завдали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік.

Омський НПЗ є найбільшим нафтопереробним підприємством Росії. Його виробничі потужності перевищують 21 млн тонн нафти на рік, а продукція заводу використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської окупаційної армії.
 
 До слова, після удару по Омському нафтопереробному заводу, який є найбільшим у Росії, в місті почався ажіотаж на автозаправних станціях. Місцеві жителі масово скуповують бензин, а біля АЗС утворилися довгі черги з автомобілів

Читайте також:

Теги: нафта росія завод росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звичайні росіяни й навіть ціла група суперпатріотичних військових кореспондентів проклинають саме вищу військово-політичну верхівку країни
Путін відчув головну загрозу
30 червня, 15:52
У квітні падіння нафтовидобутку в Росії стало найбільшим за шість років
Росія скоротить нафтовий експорт через паливний дефіцит – Reuters
8 червня, 22:40
Президент Євроради підтвердив технічні контакти з Кремлем
Президент Євроради доручив відкрити дипломатичний канал із Росією
19 червня, 09:37
Путін послав Лукашенка. Захищати його він не буде
Путін послав Лукашенка. Захищати його він не буде
22 червня, 21:41
РЕБ «Волна Купол Гарант»
Росія застосовує нову систему глушіння Starlink: чим це загрожує ЗСУ
17 червня, 16:45
Горить бензовоз на Мелітопольській трасі, що веде від російського кордону до Криму
Росіяни в Криму маскують бензовози під молочні цистерни (фото)
22 червня, 14:26
Ворог б'є по цивільних заправках у відповідь на удари українських сил по логістиці РФ
Три області під ударом: РФ вдарила по мережі українських АЗС
4 липня, 04:58
Втрати ворога станом на 24 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 24 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
24 червня, 06:46
Кабмін запровадив нові пільги для постраждалого бізнесу
Уряд звільнив постраждалий від обстрілів бізнес від перевірок
2 липня, 14:47

Події в Україні

З'явилося відео одного з моментів удару по Омському НПЗ
З'явилося відео одного з моментів удару по Омському НПЗ
Масована атака на Київ: кількість загиблих зросла до 15 (оновлено)
Масована атака на Київ: кількість загиблих зросла до 15 (оновлено)
Росія атакувала газовидобувні об'єкти «Нафтогазу» на Харківщині: є постраждалий
Росія атакувала газовидобувні об'єкти «Нафтогазу» на Харківщині: є постраждалий
Генштаб підтвердив ураження Омського НПЗ за 2,5 тис. км від кордону України
Генштаб підтвердив ураження Омського НПЗ за 2,5 тис. км від кордону України
Уперше дрони атакували найбільший НПЗ Росії: чим важливий Омський завод
Уперше дрони атакували найбільший НПЗ Росії: чим важливий Омський завод
В Азовському морі уражено два танкери з бензином для Криму
В Азовському морі уражено два танкери з бензином для Криму

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua