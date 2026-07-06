З'явилося відео одного з моментів удару по Омському НПЗ

НПЗ розташований за 2, 5 тис. км від кордону з Україною

На кадрах видно масштабну пожежу, що охопила найбільший нафтопереробний завод Росії

У мережі з'явилося нове відео одного з моментів атаки на Омський нафтопереробний завод, ураження якого раніше підтвердив Генеральний штаб ЗСУ, пише «Главком».

На оприлюднених кадрах видно, як над територією підприємства пролітають безпілотники, після чого відбуваються влучання по об'єктах заводу. Майже одразу після ударів спалахують потужні осередки займання, а над підприємством здіймаються густі клуби чорного диму.

На відео також зафіксовано, як вогонь швидко поширюється територією промислового комплексу. Полум'я охоплює технологічні установки, а дим від пожежі видно за кілька кілометрів від підприємства.

Раніше Генеральний штаб повідомив, що удару по Омському НПЗ завдали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік.

Омський НПЗ є найбільшим нафтопереробним підприємством Росії. Його виробничі потужності перевищують 21 млн тонн нафти на рік, а продукція заводу використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської окупаційної армії.



До слова, після удару по Омському нафтопереробному заводу, який є найбільшим у Росії, в місті почався ажіотаж на автозаправних станціях. Місцеві жителі масово скуповують бензин, а біля АЗС утворилися довгі черги з автомобілів