Кіз сенсаційно обіграла Соболенко та стала переможницею Australian Open-2025

Кіз перервала вінстрик Соболенко на кортах Мельбурна

Американська тенісистка Медісон Кіз (WTA 14) виграла трофей Відкритого чемпіонату Австралії 2025.

У фіналі американка у трьох сетах переграла першу ракетку світу Аріну Соболенко, яка виступає у «нейтральному» статусі.

Australian Open 2025. Фінал

Аріна Соболенко [1] – Медісон Кіз (США) [19] – 3:6, 6:2, 5:7

Це була шоста зустріч суперниць. Кіз виграла друге очне протистояння.

Медісон уперше у кар'єрі стала чемпіонкою турніру Grand Slam. Американка провела другий фінал на мейджорах. Уперше вона боролася за трофей у 2017 році – тоді поступилася Слоан Стівенс на US Open.

Кіз перервала вінстрик Соболенко на кортах Мельбурна, який становив 20 поєдинків. Аріна ставала переможницею Aus Open у 2023 і 2024 роках.