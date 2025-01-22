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«Шахтар» – «Брест»: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Шахтар» – «Брест»: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Початок зустрічі о 19:45 за київським часом

Гру «Шахтар» – «Брест» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Сьогодні, 22 січня, донецький «Шахтар» зіграє формально домашню гру з французьким «Брестом» у сьомому турі Ліги чемпіонів.

Гра пройде на стадіоні «Фельтінс Арена» у Гельзенкірхені (Німеччині). Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Гру «Шахтар» – «Брест» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Для перегляду потрібна підписка «Максимальна», «Спорт» та «Megogopack XL».

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів.

Суперники донецького «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів:

Як повідомлялося, у попередньому турі донецький «Шахтар» зазнав поразки від мюнхенської «Баварії» 1:5.

«Шахтар» відкрив рахунок вже на 5-й хвилині протистояння. Олександр Зубков з центра поля віддав передачу на хід Кевіну, який пробив у правий кут воріт.

Але втримати перевагу донеччанам не вдалось. Вже через шість хвилин «Баварія» зрівняла рахунок.  А вже на останній хвилині першого тайму «Баварія» вийшла вперед: після передачі Джамала Мусіали у воротах «гірників» відзначився Томас Мюллер.

На 69-й хвилині Алаа Грам підкатом намагався вибити м'яч у захисника Саши Бої, але влетів йому в коліно, після чого арбітр призначив пенальті. А Дмитро Різник не зміг парирувати удар.

Забити третій м'яч у ворота «гірників» мюнхенцям вдалось на 87-й хвилині матчу: Мусіала після рикошету відібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв Різника, пробивши під ліву стійку.

На 90+3-й хвилині Олісе здійснив індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика у лівий нижній кут воріт.

Ліга чемпіонів. 6-й тур

«Шахтар» – «Баварія» 1:5

Голи: Кевін, 5 – Лаймер, 11, Мюллер, 45, Олісе, 70, 90+3 Мусіала, 87,

Після поразки від «Баварії» «Шахтар» посідає 26-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів з доробком у чотири очки.

Теги: Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

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