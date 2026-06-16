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Онофрійчук зізналась, чи змінюватиме програму перед Чемпіонатом світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Онофрійчук зізналась, чи змінюватиме програму перед Чемпіонатом світу 2026
Таїсія Онофрійчук ускладнюватиме програму перед Чемпіонатом світу 2026
фото: FIG

Чемпіонат світу з художньої гімнастики пройде у німецькому Франкфурті-на Майні у серпні 2026 року

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповіла, чи змінюватиме свою програму перед Чемпіонатом світу 2026 року.

«На Чемпіонаті світу виступатиму з тією ж програмою, що і на нещодавній європейській першості. Однак деякі елементи все ж будемо ускладнювати, щоб бути конкурентоспроможною у боротьбі за медалі. Завдання на чемпіонат найамбітніші, тому будемо працювати над складністю. Щодо нової програми, то її готуємо вже на наступний передолімпійський рік», – розповіла Онофрійчук.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики пройде з 12 по 16 серпня 2026 року у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) на арені Festhalle Frankfurt.

Нагадаємо, найкращою спортсменкою травня 2026 року за версією НОК України визнано Таїсію Онофрійчук – бронзову призерку Чемпіонату Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві, що проходив у місті Варна (Болгарія). Варто зазначити, що визнання найкращої спортсменки місяця Таїсія отримує вже вдруге: торік її також відзначили за медальні здобутки на Чемпіонаті Європи.

Найкращою тренеркою травня визнано Ірину Дерюгіну – особисту наставницю Таїсії Онофрійчук та президентку Української федерації гімнастики.

Також лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук тріумфально завершила третій етап Кубка світу 2026 року в Баку, здобувши загалом три нагороди та закріпивши свій статус лідерки поточного сезону.

За підсумками трьох етапів Онофрійчук є найрезультативнішою гімнасткою Кубка світу 2026 року, маючи у своєму активі сім нагород, шість із яких найвищого ґатунку. Поточний сезон вже став для спортсменки рекордним за кількістю перемог, адже за весь минулий рік вона здобула чотири золоті медалі, тоді як зараз цей показник було перевершено ще до середини весни.

Наразі українка впевнено очолює світовий рейтинг, а заключним випробуванням серії для неї стане четвертий етап у Мілані, запланований на 10-12 липня, де Таїсія спробує перевершити свій особистий рекорд за загальною кількістю подіумів за один сезон, який наразі становить 12 медалей.

Теги: художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

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