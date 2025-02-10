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Чому в понеділок сформувалися величезні черги під ТЦК: пояснення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Чому в понеділок сформувалися величезні черги під ТЦК: пояснення
Чоловіки у черзі до ТЦК на Хмельниччині
фото: АрміяInform

Закон про мобілізацію передбачає, що певні категорії військовозобов'язаних можуть отримати відстрочку від призову

Президент України Володимир Зеленський 5 лютого підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року. У зв'язку з цим під територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки сформувалися величезні черги.

Так, натовп чоловіків можна побачити біля Хмельницького ТЦК. Як відомо, закон про мобілізацію передбачає, що певні категорії військовозобов'язаних можуть отримати відстрочку від призову. Утім, для більшості з них відтермінування не буде діяти постійно, навіть якщо залишаться підстави.

При цьому відтермінування від служби триває не довше ніж проведення мобілізації. З початку повномасштабного вторгнення його встановлюють на кожні 90 днів (приблизно три місяці), а після цього президент продовжує мобілізацію та воєнний стан наступним указом.

Відповідно, відстрочка діє лише до закінчення дії указу про проведення мобілізації, а далі підстави повинні перевіряти заново, і її треба оформлювати ще раз. При цьому відтермінування бажано поновити ще того, як воно стане недійсним.

Перевірити, чи діє відстрочка, також можна через мобільний додаток «Резерв+», зробити це можуть усі категорії військовозобов'язаних.

Як повідомлялося, 15 січня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.  Рада в 14-те ухвалює рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Таким чином, вони діятимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

Зауважимо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації. Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Як повідомлялося, у 2024 році один день війни коштував Україні 5,7 млрд грн або $142 млн. Загалом видатки на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн грн або $51,9 млрд. Водночас у 2025 році на оборону планують витратити 2,2 трлн грн – це понад чверть ВВП.

До слова, для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України Росія розраховує залучити щонайменше 126 тис. осіб із так званого «спецконтингенту». Загалом для заміщення втрат наявних військових частин та зʼєднань у війні проти України Кремль у 2025 році має намір мобілізувати щонайменше 280 тис. осіб.

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Теги: війна мобілізація ТЦК бронювання від мобілізації

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