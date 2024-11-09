Росіянку обрали до складу комітету Міжнародної федерації каное, а потім відразу усунули з посади

Олена Ісхакова дуже швидко втратила посаду у Міжнародній федерації каное

Генеральний секретар Всеросійської федерації веслування на байдарках та каное Олена Ісхакова повідомила в коментарі російським пропагандистам, що була відсторонена Міжнародною федерацією каное (ICF) відразу після переобрання до складу комітету ICF з веслування на човнах «Дракон».

«Мене призначили до комітету ICF з веслування на човнах «Дракон» і після цього наклали тимчасове усунення. Але до комітету обирають на чотири роки, тому доведеться чекати кращих часів», – заявила Ісхакова.

Вперше Ісхакова була обрана до комітету з веслування на човнах «Дракон» у 2022 році, але навесні цього ж року ICF наклав санкції на росіян після початку російської агресії проти України. Внаслідок цього її членство було припинено.

Ісхакова очолює технічний комітет веслування на човнах «Дракон» у Європейській асоціації каное, але у березні 2022 року вона також була відсторонена.

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.