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Стало відомо, чи повернеться Росія у міжнародний біатлон у сезоні 2026/27

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стало відомо, чи повернеться Росія у міжнародний біатлон у сезоні 2026/27
Російські біатлоністи продовжать пропускати міжнародні старти

Міжнародний союз біатлоністів у 2022 році відсторонив від міжнародних змагань росіян через війну в Україні

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) не розглядатиме питання допуску російських біатлоністів на конгресі організації у вересні 2026 року. Як інформує «Главком», про це повідомив керівник пресслужби Союзу біатлоністів Росії (СБР) Сергій Авер'янов.

Конгрес IBU відбудеться 17-20 вересня 2026 року у Німеччині.

«IBU продовжить ігнорувати рекомендації МОК: питання про допуск російських біатлоністів не розглядатимуть на конгресі, який відкриється за місяць у німецькому Берхтесгадені.

Напередодні конгресу СБР звертався до виконкому IBU, щоб той включив до порядку денного конгресу питання про повернення наших спортсменів на міжнародні старти та відновлення статусу СБР як повноцінного члена федерації. Однак, як і два роки тому обговорювати ці теми на конгресі не планують. Позиція IBU: умови, що стали підставою для усунення росіян у 2022 році, досі не усунуті, а отже, переглядати колишнє рішення вони не будуть.

Чекаємо, коли Спортивний арбітражний суд (CAS) нарешті ухвалить рішення за позовом російської сторони до IBU. Поки що арбітри CAS третій місяць намагаються визначити, чи носить позиція IBU щодо росіян дискримінаційний характер за національною ознакою і чи це не суперечить принципам олімпійської хартії», – написав Авер'янов у своєму Telegram-каналі.

IBU у 2022 році призупинив членство СБР та відсторонив від міжнародних змагань росіян. У грудні минулого року СБР подав позов до CAS, щоб оскаржити недопуск спортсменів із Росії до змагань під егідою IBU, який відмовився від прискореного порядку розгляду позову.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: біатлон спорт

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