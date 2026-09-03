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Семирічний спортсмен встановив п'ять рекордів України за місяць

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Філіп Нагорний став Амбасадором Миру за версією Національного реєстру рекордів України
фото: Вєтрова Лана/Facebook

Філіп Нагорний присвятив свої перемоги миру в Україні

Семирічний українець Філіп Нагорний встановив п'ять національних рекордів України за місяць у різних країнах світу. Такі досягнення не демонстрував жоден юний спортсмен в історії дитячого спорту. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, пише «Главком».

Філіп Нагорний народився у П'ятихатках Дніпропетровської області. До цього досягнення він готувався протягом трьох років. Зокрема, за особливою методикою, яка враховувала його вік, фізіологічні особливості тощо. Спортсмен встановлював свої рекорди у період з 4 липня 2026 року по 5 серпня 2026 року. Так, він відвідав Францію, Іспанію та Швейцарію, де продемонстрував свій талант.

Рекорди семирічного Філіпа Нагорного

Філіп Нагорний зробив 250 підйомів переворотом на перекладині та встановив рекорд
Філіп Нагорний зробив 250 підйомів переворотом на перекладині та встановив рекорд
фото: Вєтрова Лана/Facebook
  • 1000 безперервних повторів вправи на прес із гімнастичним колесом;
  • 250 підйомів переворотом на перекладині з обтяженням на ногах у режимі нон-стоп;
  • 100 хвилин утримання планки на ліктях;
  • 1000 безперервних підйомів тулуба у тренажері для пресу;
  • 10 метрів підйому канатом вгору без використання ніг.

Філіп Нагорний встановив рекорди із закликом до світу «Україна хоче миру!». Його рекорди вже привернули увагу світових ЗМІ, громадських та спортивних спільнот. «Пишаємось юним українцем! Його сила духу, незламність та прагнення до перемоги надихають і нагадують, що навіть одна людина може змінити світ на краще! Національний Реєстр Рекордів оголошує юного рекордсмена України Філіпа Нагорного Амбасадором Миру», – зазначила Лана Вєтрова.

Нагадаємо, семирічний українець Філіп Нагорний зробив 250 підйомів переворотом на перекладині з обтяженням по 1 кг на кожній нозі та потрапив до Національного реєстру рекордів України. У Лозанні (Швейцарія) юний український спортсмен зробив 250 підйомів переворотом на перекладині з обтяженням по 1 кг на кожній нозі. 

Семирічний українець зробив 250 підйомів переворотом на перекладині
Семирічний українець зробив 250 підйомів переворотом на перекладині
фото: Вєтрова Лана/Facebook

Своїм рекордом Філіп нагадав всьому світу, що справжня сила має служити миру, і майбутнє українських дітей залежить не лише від них самих, а й від того, чи відвернеться світ від них, чи стане поруч.

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Теги: діти спорт рекорд

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