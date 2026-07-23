Російські легкоатлети залишилися без квот на юнацьку Олімпіаду-2026

Легкоатлети з РФ не поїдуть в Дакар

Юнацька Олімпіада пройде в Дакарі з 31 жовтня до 13 листопада

Російські легкоатлети не мають змоги заявитись на юнацькі Олімпійські ігри, які відбудуться восени в Сенегалі. Про це пропагандистам повідомив виконавчий директор Всеросійської федерації з легкої атлетики (ВФЛА) Борис Яришевський, інформує «Главком».

«Квоти не виділені», – відповів Яришевський на запитання, чи російські легкоатлети зможуть взяти участь у юнацьких Іграх-2026.

Юнацька Олімпіада пройде в Дакарі з 31 жовтня до 13 листопада.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.