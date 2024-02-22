РФ створила спецзагін, щоб залучити спортсменів до війни
За навчання учасників спецзагону відповідає російський університет спецназу, розташований у Чечні
Окупанти в Російській Федерації створили спеціальний загін для спортсменів «Союз», мета якого – залучити учасників до бойових дій в Україні. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«За ініціативи першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка створили загін «Союз». Туди увійшли учасники спортивних змагань, зокрема, турнірів бойових мистецтв», – розповіли в Центрі національного спротиву.
Зазначено, що загін спонсорується державними компаніями Росії, зокрема Росатомом і Сбербанком. Вони під час війни витратили на закупівлю зброї та оптичного обладнання для росіян десятки мільйонів рублів.
Водночас за навчання учасників «Союзу» відповідає російський університет спецназу, що розташований у Чечні.
Нагадаємо, Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань росіян, які підтримують війну. Російські спортсмени змагалися на турнірі на тлі символу агресії РФ проти України.
Стало відомо, що російські лижники висловили підтримку війні в Україні. Учасники лижного забігу в Росії вишикувалися величезною літерою Z.
Нагадаємо, Мудрик та інші українські футболісти закликали Макрона не допустити на Олімпіаду прихильників війни з РФ.
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