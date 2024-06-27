Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російські урядовці готують заборону на ідеологію чайлдфрі в країні

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Російські урядовці готують заборону на ідеологію чайлдфрі в країні
Вуколов: Планується побудова такої законодавчої системи, яка діятиме на території РФ та країн, що поділяють її цінності
фото з відкритих джерел

Політики також хочуть закріпити поняття «традиційні цінності» у тлумачному словнику російської мови

У Росії планують розробити законопроєкт, який забороняє ідеологію чайлдфрі. Про це заступник міністра юстиції Всеволод Вуколов повідомив на сесії «Сім'я: зберегти, не можна втратити» у рамках форуму, передають росЗМІ.

«Ми з вами активно готуємо законопроєкти щодо недопущення поширення чайлдфрі – течії, яка обмежує поширення і говорить про те, що «не треба сьогодні дівчатам, особливо молодим, народжувати, можна обійтися і без дітей». Таких ідеологій багато, екстремістської спрямованості», – сказав заступник голови Мін'юсту.

Вуколов також додав, що планується побудова такої законодавчої системи, яка діятиме на території РФ та країн, що «поділяють її цінності»: «Ці закони мають опрацьовуватись, просуватися. І вони мають бути інструментами для того, щоб захистити наші цінності».

Крім того, Мін'юст запропонував закріпити поняття «традиційні цінності» у тлумачному словнику російської мови.

До слова, такі ідеї в держав-агресорці з'являються вже не вперше. У Держдумі ще у 2023 році готували законопроект про про заборону розповсюдження інформації про чайлдфрі серед дітей.

Також за сто років сталого демографічного зростання Росія має довести чисельність населення до 600 млн осіб. Для реалізації такої мети потрібно заборонити аборти, вести пропаганду багатодітної родини та повернути «традиційні для російського народу цнотливість і чесноти». Такі засади закріпила Російська православна церква у новому Наказі XXV Всесвітнього російського народного собору «Сьогодення та майбутнє Російського світу». 27 березня у Москві відбувся соборний з'їзд РПЦ, на якому і було затверджено вищезгаданий документ.

Читайте також:

Теги: росія демографічна криза населення законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основними наслідками санкцій для «Газпрому» та енергетичної галузі є скорочення обсягів експорту, які будуть відновлені до рівня 2020 не раніше 2035 року
Росія проти санкцій. Доходи від нафти зростають
6 червня, 14:10
Захоплення східного індустріального центру України – відомого як Донбас – залишається головною метою Кремля
«Росія відкриває новий фронт»: CNN назвало ключові напрямки боїв в Україні
2 червня, 02:33
Рішення підтримали 247 голосами «за», а 155 конгресменів проголосували «проти»
Палата представників США підтримала санкції проти Міжнародного кримінального суду
5 червня, 05:47
Хун Сен заявив що представників Камбоджі на саміті по Україні не буде
Камбоджа вирішила пропустити саміт миру у Швейцарії, і озвучила причину
10 червня, 12:15
Саміт миру у Швейцарії має допомогти залучити до мирних переговорів представників РФ
Глобальний саміт миру. Які країни відмовилися їхати (список)
10 червня, 13:17
За словами Маслова, відбувається певне змагання «формул миру», але Україна першою розпочала цей процес
«Путіну не байдуже». Соратник Зеленського поділився очікуваннями від Саміту миру
12 червня, 17:28
Лубінець каже, що Росії не потрібні її військовополонені
Україна ніколи не відмовлялась від обмінів військовополоненими – Лубінець
16 червня, 04:10
Окупанти просунулися до Агрегатного заводу у Вовчанську, що на Харківщині
Аналітики повідомили, що РФ просунулася до Агрегатного заводу у Вовчанську
17 червня, 05:02
П'ятимісний вертоліт Robinson R-66 розбився в Тиндинському районі Амурської області
У Росії вертоліт потрапив в аварію: екіпаж загинув
21 червня, 10:43

Соціум

Російські урядовці готують заборону на ідеологію чайлдфрі в країні
Російські урядовці готують заборону на ідеологію чайлдфрі в країні
Аварія поїзда у Комі: пасажири пів доби просиділи на холоді, чекаючи допомоги
Аварія поїзда у Комі: пасажири пів доби просиділи на холоді, чекаючи допомоги
Росія вигадала цинічний спосіб, щоб вигнати мігрантів із країни
Росія вигадала цинічний спосіб, щоб вигнати мігрантів із країни
У Стамбулі обвалився чотириповерховий житловий будинок (фото, відео)
У Стамбулі обвалився чотириповерховий житловий будинок (фото, відео)
Експосол Білорусі у Німеччині покінчив життя самогубством
Експосол Білорусі у Німеччині покінчив життя самогубством
Дрони атакували завод у Тверській області, який виробляє авіапаливо (відео)
Дрони атакували завод у Тверській області, який виробляє авіапаливо (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці
20K
Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ
15K
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7150
Експерт назвав ключових бенефіціарів підвищення тарифу на електрику для населення
5337
Внутрішнє ядро Землі сповільнилося: вчені заявляють, що це вплине на тривалість днів

Новини

Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів – мапи DeepState
Сьогодні, 08:39
Чечня і Дагестан як фактори розвалу РФ: політолог окреслив перспективи масштабних бунтів
Сьогодні, 07:41
«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання
Сьогодні, 06:11
Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ
Сьогодні, 05:42
У Львові експонуватимуть бойову сокиру часів Київської Русі з інкрустацією у вигляді тризуба
Сьогодні, 05:12
Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з РФ
Сьогодні, 04:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua