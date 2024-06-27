Російські урядовці готують заборону на ідеологію чайлдфрі в країні

Вуколов: Планується побудова такої законодавчої системи, яка діятиме на території РФ та країн, що поділяють її цінності

Політики також хочуть закріпити поняття «традиційні цінності» у тлумачному словнику російської мови

У Росії планують розробити законопроєкт, який забороняє ідеологію чайлдфрі. Про це заступник міністра юстиції Всеволод Вуколов повідомив на сесії «Сім'я: зберегти, не можна втратити» у рамках форуму, передають росЗМІ.

«Ми з вами активно готуємо законопроєкти щодо недопущення поширення чайлдфрі – течії, яка обмежує поширення і говорить про те, що «не треба сьогодні дівчатам, особливо молодим, народжувати, можна обійтися і без дітей». Таких ідеологій багато, екстремістської спрямованості», – сказав заступник голови Мін'юсту.

Вуколов також додав, що планується побудова такої законодавчої системи, яка діятиме на території РФ та країн, що «поділяють її цінності»: «Ці закони мають опрацьовуватись, просуватися. І вони мають бути інструментами для того, щоб захистити наші цінності».

Крім того, Мін'юст запропонував закріпити поняття «традиційні цінності» у тлумачному словнику російської мови.

До слова, такі ідеї в держав-агресорці з'являються вже не вперше. У Держдумі ще у 2023 році готували законопроект про про заборону розповсюдження інформації про чайлдфрі серед дітей.

Також за сто років сталого демографічного зростання Росія має довести чисельність населення до 600 млн осіб. Для реалізації такої мети потрібно заборонити аборти, вести пропаганду багатодітної родини та повернути «традиційні для російського народу цнотливість і чесноти». Такі засади закріпила Російська православна церква у новому Наказі XXV Всесвітнього російського народного собору «Сьогодення та майбутнє Російського світу». 27 березня у Москві відбувся соборний з'їзд РПЦ, на якому і було затверджено вищезгаданий документ.