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На окупованій Херсонщині РФ підготувала законопроєкт «про патріотичне виховання»: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На окупованій Херсонщині РФ підготувала законопроєкт «про патріотичне виховання»: деталі
Росіяни особливу увагу приділяють знищенню самоідентичності місцевого населення на тимчасово окупованих територіях
фото: ukrainer.net (ілюстративне)

Законопроєкт буде побудований на нацистських ідеях переваги російської нації та антизахідній риториці

Заперечуючи існування української нації на лівому березі Херсонщини окупанти підготували законопроєкт «про патріотичне виховання». Він передбачає обов’язкову участь школярів всіх рівнів в кремлівських рухах на кшталт комсомолу. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

«Використовуючи інструмент масовості та матеріальної переваги участі в таких рухах, ворог планує наростити промивання мізків українських дітей з метою підготовки їх в якості яничар до наступних війн імперії», – йдеться у повідомленні.

ЦНС зазначає, що законопроєкт буде побудований на нацистських ідеях переваги російської нації та антизахідній риториці. Особлива увага в ньому до мілітаризму підлітків.

«Відповідальними за його розробку є місцева окупаційна адміністрація та молодіжні активісти з РФ – учасники так званої «правової майстерні Росії», майбутня партійна номенклатура», – наголошує Центр національного спротиву.

Нагадаємо, що Росія розпочала інформаційну операцію «Мир», метою якої є розмивання української формули миру в інфопросторі Заходу, Глобального Півдня та України.

Як повідомлялося, в Україні триває друга хвиля російської дезінформації стосовно «нелегітимності» влади.

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Теги: окупація окупанти Херсонщина діти пропаганда росія путінський режим війна Україна

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