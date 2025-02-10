Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп закінчить війну в Україні – радник Білого дому

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

«Трамп готовий запроваджувати додаткові санкції щодо Росії»

Радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що президент Дональд Трамп збирається закінчити війну в Україні, але Європа повинна надати Україні гарантії безпеки. Про це Майк Волц сказав в етері «Зустріч з пресою» на каналі NBC News.

«Я думаю, основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні «володіти» цим конфліктом у майбутньому. Президент Трамп збирається покінчити з цим, і тоді, щодо гарантій безпеки, це точно стосуватиметься європейців», – сказав Волц.

Він також сказав, що необхідно, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів.

«Цього тижня наш державний секретар, наш міністр оборони, наш віце-президент, наш спеціальний посланник у Європі обговорюватимуть деталі того, як покласти край цій війні. І це означає посадити обидві сторони за стіл переговорів», – заявив він.

Майк Волц запевнив, що Дональд Трамп заручився підтримкою світових лідерів: «Усі готові допомогти президенту Трампу у цій війні. Давайте посадимо всі сторони за стіл переговорів та домовимось».

Він також підтвердив, що Дональд Трамп готовий запроваджувати додаткові санкції щодо Росії.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії та подвоїти їх задля того, щоб змусити її закінчити війну проти України.

Водночас видання Time повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. 

До слова, згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми переживаємо серйозні часи. Зараз не час для внутрішніх розбіжностей», – заявив премʼєр-міністр Гренландії Муте Егеде
Влада Гренландії проведе дострокові вибори на тлі заяв Трампа
5 лютого, 13:20
ЗСУ адаптували свої літаки під американські авіабомби GBU-39
Як Україна вдосконалює бомби, якими бʼє по РФ: дані Defense Express
4 лютого, 06:37
На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали
Українські дрони уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ – джерело
3 лютого, 13:08
Комунальники вже приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки
Масована атака на Запоріжжя: з’явились фото наслідків
1 лютого, 06:38
Експерт пояснив, чому досі немає обмежень на продаж скрапленого газу із РФ
Експерт пояснив, чому досі немає обмежень на продаж скрапленого газу із РФ
27 сiчня, 08:35
Рубіо зауважив, що «кожен повинен бути дуже щасливим», що президентом США обрали Трампа, який хоче «сприяти миру в світі і покласти край конфліктам»
Новий держсекретар США пояснив, як адміністрація Трампа бачить завершення війни в Україні
22 сiчня, 12:16
Меланія Трамп (ліворуч) вже порушувала чайну церемонію й не була присутня на традиційній зустрічі із чинною першою леді
Меланія Трамп відмовилася від чаювання з Джилл Байден
17 сiчня, 22:08
Українцям буде важче залишатись у Норвегії
В Україні уже безпечно? Норвегія спантеличила біженців своїм рішенням
15 сiчня, 08:05
Користувачі звинуватили колектив у тому, що він працює на російську аудиторію
«Пробили дно». Гурт 5'Nizza оголосив про концерт російською і розгнівав мережу
10 сiчня, 12:12

Політика

Трамп закінчить війну в Україні – радник Білого дому
Трамп закінчить війну в Україні – радник Білого дому
Захід може посадити Путіна за стіл переговорів: ексрадник НАТО назвав дві умови
Захід може посадити Путіна за стіл переговорів: ексрадник НАТО назвав дві умови
Кремль відреагував на заяву Трампа про розмову з Путіним
Кремль відреагував на заяву Трампа про розмову з Путіним
Кім Чен Ин зробив заяву щодо війни Росії проти України
Кім Чен Ин зробив заяву щодо війни Росії проти України
Трамп закрив доступ до секретної інформації двом соратникам Байдена
Трамп закрив доступ до секретної інформації двом соратникам Байдена
Президент США хоче укласти угоду із Зеленським на $500 млн в обмін на гарантії безпеки
Президент США хоче укласти угоду із Зеленським на $500 млн в обмін на гарантії безпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 лютого 2025
26K
Тіна Кароль влаштувала «Скандал» українською
12K
Полонений росіянин прочитав «Заповіт» та розповів, що зрозумів
11K
Втрати ворога станом на 9 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
5519
Журналісти The Times оприлюднили нові деталі роботи зрадника Кулініча на РФ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:14
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
Сьогодні, 00:05
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua