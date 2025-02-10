Трамп закінчить війну в Україні – радник Білого дому

«Трамп готовий запроваджувати додаткові санкції щодо Росії»

Радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що президент Дональд Трамп збирається закінчити війну в Україні, але Європа повинна надати Україні гарантії безпеки. Про це Майк Волц сказав в етері «Зустріч з пресою» на каналі NBC News.

«Я думаю, основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні «володіти» цим конфліктом у майбутньому. Президент Трамп збирається покінчити з цим, і тоді, щодо гарантій безпеки, це точно стосуватиметься європейців», – сказав Волц.

Він також сказав, що необхідно, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів.

«Цього тижня наш державний секретар, наш міністр оборони, наш віце-президент, наш спеціальний посланник у Європі обговорюватимуть деталі того, як покласти край цій війні. І це означає посадити обидві сторони за стіл переговорів», – заявив він.

Майк Волц запевнив, що Дональд Трамп заручився підтримкою світових лідерів: «Усі готові допомогти президенту Трампу у цій війні. Давайте посадимо всі сторони за стіл переговорів та домовимось».

Він також підтвердив, що Дональд Трамп готовий запроваджувати додаткові санкції щодо Росії.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії та подвоїти їх задля того, щоб змусити її закінчити війну проти України.

Водночас видання Time повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена.

До слова, згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.