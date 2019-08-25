Росіянин Ковальов нокаутував Ярда в бою, який міг програти (відео)



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Сєрґєй Ковальов і Ентоні Ярд видали видатний бій Allboxing

Боєць зберіг чемпіонський титул

На челябінській арені «Трактор» російський володар пояса WBO в напівважкій вазі (до 79,4 кг) Сєрґєй Ковальов (34-3-1, 29 KO) вперше в професійній кар'єрі виступив на малій батьківщині і залишився триразовим чемпіоном світу після поєдинку проти британського претендента Ентоні Ярда (18-1 , 17 KO).

Перші три раунди пройшли дуже нервово, але без яскравих епізодів. Сєрґєй зосередився на джебі, Ярд – на тому, щоб ловити повільнішого чемпіона на хук зліва в голову. Ковальов викидав майже вдвічі більше за суперника, причому з більшою ефективністю.

З четвертого раунду стало гаряче: почалися зіткнення. Ентоні недопрацьовує, налягаючи на одиночні удари, а не комбінації.

У шостому раунді британець втратив капу. Росіянин чітко працював джебом, не даючи супернику безпроблемно скорочувати дистанцію.

У сьомому раунді Ярд почав, нарешті, працювати в тулуб, а у восьмому ледь не забив росіянина, зачепивши його в голову і намагаючись дотиснути більше хвилини. Ковальова хитало, але він встояв.

У дев’ятому раунді Сєрґєй спробував скористатися тим, що британець вимахнув у попередньому, і мав деякий успіх, а в десятому міцно його розвинув. Тепер на чесному слові, пропускаючи все більше і майже не потрапляючи сам, тримався вже виснажений Ярд.

В одинадцятому раунді Сєрґєй таки дотиснув Ентоні, який обіцяв «фантастично видовищно нокаутувати чемпіона»: Ярд викидав лівий хук – і нарвався на ... джеб. Упав. Нокаут.

Нагадаємо, в жовтні відбудеться бій за об’єднання титулів у цій же вазі між українцем Олександром Гвоздиком і росіянином Артуром Бетербієвим.

Джерело: vringe.com