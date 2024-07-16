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Шахіст-зрадник Карякін стане «сенатором» від анексованого Криму в Раді федерації РФ

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Шахіст-зрадник Карякін стане «сенатором» від анексованого Криму в Раді федерації РФ
До 2009 року Карякін виступав за Україну, після чого змінив громадянство на російське

У російських ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про зловживання Карякіним алкоголем

Кандидатуру шахіста та колишнього громадянина України Сергія Карякіна було запропоновано на посаду «сенатора» від анексованого Криму в Раді федерації РФ. Про це повідомив гауляйтер Сергій Аксьонов.

«Герой Росії Юрій Петрович Німченко представлятиме виконавчий орган державної влади Республіки Крим у Раді Федерації РФ. Сенатором від законодавчого органу державної влади нашої республіки буде Сергій Олександрович Карякін, всесвітньо відомий гросмейстер», – сказав Аксьонов.

Нагадаємо, Карякін у березні 2022 року був дискваліфікований FIDE на півроку за підтримку російської агресії проти України. Після цього шахіст заявив, що виступатиме на міжнародних змаганнях лише під прапором РФ.

Сергій Карякін – 34-річний шахіст, який народився в Сімферополі й провів своє дитинство на Донеччині. До 2009 року він виступав за Україну, після чого змінив громадянство на російське.

Варто зазначити, що у російських ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про зловживання Карякіним алкоголем.

Серед головних здобутків Карякіна – перемога на Кубку FIDE (2015 рік), титул віцечемпіона світу з класичних шахів (2016 рік), чемпіона світу зі швидких шахів (2012 рік) і бліцу (2016 рік).

Теги: Сергій Аксьонов росія Крим Сєрґєй Карякін

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