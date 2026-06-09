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«Лівий Берег» мінімально здолав «Олександрію» і повернувся до Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Лівий Берег» мінімально здолав «Олександрію» і повернувся до Прем'єр-ліги
«Лелеки» повернулися в УПЛ за рік після вильоту
фото: ФК «Лівий Берег»

У новому сезоні столицю в елітному дивізіоні представлятимуть три команди

Київський «Лівий Берег» переграв «Олександрію» (1:0) у другому поєдинку за місце в українській Прем'єр-лізі на новий сезон. Про це повідомляє «Главком».

Після виїзної нічиєї «лелеки» взялися атакувати з перших хвилин. У дебюті нагоди забити команді Володимира Шарана змарнували Шастал, Вікентій та Назар Волошини. Усі вони не влучили в рамку воріт «Олександрії».

Згодом кіпер «жовто-чорних» Макаренко лише з другої спроби взяв удар Вікентія Волошина, а от Шастал із відскоку відправив мяч повз стійку. Лише після цього гості організували перший момент – Ндіага в падінні з центру штрафного пробив у воротаря.

У середині тайму Родрігеш із вбивчої позиції примудрився пробити в оборонця «Лівого Берега» після передачі Жонатана. «Лелеки» знову додали перед перервою. Спершу Макаренко ледь парирував удар Воробчака. Та на 45-й хвилині безсилим був і він – Банада замкнув дальню стійку після кутового Шастала з лівого флангу.

На початку другої половини гострішою була «Олександрія». Булеца змусив попрацювати Жмурка пострілом під поперечину. Згодом голкіпер господарів парирував і постріл Ндіаги з-під оборонця.

Та підтримувати такий темп упродовж тривалого часу «жовто-чорні» не змогли. Поступово епіцентр подій змістився у центральну зону, а на полі побільшало боротьби. Як наслідок, наступний момент аж під завісу поєдинку змарнував «Лівий Берег». Це Воробчак не пробив кіпера в контратаці.

Зрештою, цифри на табло не змінилися. «Лелеки» здобули перемогу за сумою двох матчів і вибороли місце в УПЛ на сезон 2026/27. «Лівий Берег» разом із «Динамо» та «Оболонню» представлятиме Київ у дивізіоні.

Українська Прем'єр-ліга. Перехідні матчі

«Лівий Берег» – «Олександрія» – 1:0 (перший матч – 1:1)

  • Гол: Банада, 45

До слова, форвард київського «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олександрія УПЛ

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