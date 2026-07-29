«Копенгаген» – «Полісся»: де дивитися вирішальну гру другого раунду кваліфікації Ліги конференцій
«Копенгаген» та «Полісся» визначать учасника третього раунду кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні, 29 липня 2026 року, данський «Копенгаген» на арені «Паркен» прийме житомирське «Полісся» у грі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».
Передматчевий стан команд
Поєдинок минулого четверга став першим у сезоні для обох колективів. Матч у словацькому Кошице завершився результативною нічиєю (3:3). У складі «Полісся» голами відзначилися нападник Краснопір, півзахисник Федор і форвард Філліпов. А в лавах «левів» забиті м'ячі до свого активу записали вінгер Роберт (дубль) та хавбек Мадсен.
Після старту в єврокубках «Копенгаген» розпочав виступи в новій кампанії данської Суперліги. Підопічні Бо Свенссона здобули непросту перемогу над «Люнгбю» (3:2). Оборонець Мелінг оформив два голи. Переможний м'яч за «левів» забив вінгер Ельюнуссі.
Де дивитися матч «Копенгаген» – «Полісся»
У прямому ефірі протистояння «Копенгаген» – «Полісся» транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 20:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».
Нагадаємо, житомирське «Полісся» розійшлося миром із данським «Копенгагеном» (3:3) у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.
Команди стартували без розвідки та в перші хвилини обмінялися голами. «Леви» відкрили рахунок – Мадсен перехопив м'яч і віддав Роберту на лінії штрафного, а той поклав у дальню «дев'ятку». У відповідь Краснопір відправи м'яч у ворота з другого поверху після комбінації за участі Андраде та Назаренка.
Тиск житомирян дався взнаки до перерви. На 36-й хвилині команда Руслана Ротаня скористалася контратакою. Андрієвський перехопив передачу Судзукі, а далі Федор після відскоку з центру штрафного відправив м'яч у дальній кут.
Зі стартом другої половини «Копенгаген» кинувся атакувати. Найактивнішим у лавах данського гранда був Роберт, який двічі змусив попрацювати Бущана. Та втретє поспіль врятувати житомирян кіпер не зумів – Ельюнуссі протягнув м'яч у штрафний та віддав на того ж Роберта, а бразилець влучно пробив.
Новий спалах активності припав на фінальні 10 хвилин. Спершу Корнеліус на лінії штрафного елегантно залишив під удар Мадсену, а той технічно поклав у дальній кут воріт Бущана. Та «поліські вовки» відповіли своїм голом – Філіппов із кількох метрів вгатив м'яч у сітку після передачі Велетня.
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