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«Копенгаген» – «Полісся»: де дивитися вирішальну гру другого раунду кваліфікації Ліги конференцій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Копенгаген» – «Полісся»: де дивитися вирішальну гру другого раунду кваліфікації Ліги конференцій
У прямому ефірі протистояння «Копенгаген» – «Полісся» транслюватиме медіасервіс Megogo

«Копенгаген» та «Полісся» визначать учасника третього раунду кваліфікації Ліги конференцій

Сьогодні, 29 липня 2026 року, данський «Копенгаген» на арені «Паркен» прийме житомирське «Полісся» у грі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Поєдинок минулого четверга став першим у сезоні для обох колективів. Матч у словацькому Кошице завершився результативною нічиєю (3:3). У складі «Полісся» голами відзначилися нападник Краснопір, півзахисник Федор і форвард Філліпов. А в лавах «левів» забиті м'ячі до свого активу записали вінгер Роберт (дубль) та хавбек Мадсен.

Після старту в єврокубках «Копенгаген» розпочав виступи в новій кампанії данської Суперліги. Підопічні Бо Свенссона здобули непросту перемогу над «Люнгбю» (3:2). Оборонець Мелінг оформив два голи. Переможний м'яч за «левів» забив вінгер Ельюнуссі.

Де дивитися матч «Копенгаген» – «Полісся»

У прямому ефірі протистояння «Копенгаген» – «Полісся» транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 20:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

Нагадаємо, житомирське «Полісся» розійшлося миром із данським «Копенгагеном» (3:3) у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Команди стартували без розвідки та в перші хвилини обмінялися голами. «Леви» відкрили рахунок – Мадсен перехопив м'яч і віддав Роберту на лінії штрафного, а той поклав у дальню «дев'ятку». У відповідь Краснопір відправи м'яч у ворота з другого поверху після комбінації за участі Андраде та Назаренка.

Тиск житомирян дався взнаки до перерви. На 36-й хвилині команда Руслана Ротаня скористалася контратакою. Андрієвський перехопив передачу Судзукі, а далі Федор після відскоку з центру штрафного відправив м'яч у дальній кут.

Зі стартом другої половини «Копенгаген» кинувся атакувати. Найактивнішим у лавах данського гранда був Роберт, який двічі змусив попрацювати Бущана. Та втретє поспіль врятувати житомирян кіпер не зумів – Ельюнуссі протягнув м'яч у штрафний та віддав на того ж Роберта, а бразилець влучно пробив.

Новий спалах активності припав на фінальні 10 хвилин. Спершу Корнеліус на лінії штрафного елегантно залишив під удар Мадсену, а той технічно поклав у дальній кут воріт Бущана. Та «поліські вовки» відповіли своїм голом – Філіппов із кількох метрів вгатив м'яч у сітку після передачі Велетня.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій ФК «Полісся» ФК «Копенгаґен»

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