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У Фінляндії футбольний матч між «Інтер Турку» та «Оулу» перетворився на справжнє водне поло

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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У Фінляндії футбольний матч між «Інтер Турку» та «Оулу» перетворився на справжнє водне поло
Погодні умови серйозно вплинули на одну з команд, яка пропустила двічі
фото: All Over Press

У фінській Вейккауслізі пройшов один з найхаотичніших матчів сезону

Матч 20-го туру чемпіонату Фінляндії між «АК Оулу» та «Інтер Турку» подарував уболівальникам один із найдивніших епізодів сезону, адже сильна злива перетворила газон стадіону «Рааті» на справжнє випробування для футболістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Atleeti. 

Калюжі зруйнували матч

Погодні умови у Фінляндії під час матчу були жахливими. Через величезну кількість води м'яч часто різко сповільнювався або взагалі зупинявся на мокрому газоні. Саме це й призвело до двох практично ідентичних помилок оборони «Інтера Турку».

Перща з них сталася на 30-й хвилині, коли захисник гостей Єбоа Аманкуа намагався віддати передачу назад своєму воротарю Еету Хуухтанену. Однак м'яч докотився до калюжі та практично зупинився у воді. Цим одразу скористався нападник «Оулу» Расмус Кар'ялайнен, який перехопив його та без особливих проблем відкрив рахунок.

Через шість хвилин історія повторилася. Цього разу помилки припустився Іларі Кангаснієм. Захисник спочатку спробував віддати пас воротареві, але м'яч загальмував у воді.  Кар'ялайнен опинився поруч, скористався подарунком суперника та оформив дубль. За кілька хвилин «Оулу» отримав перевагу 2:0 фактично завдяки самому газону.

Неймовірний камбек «Інтера»

Але господарі не змогли втримати перевагу. У перерві тренер «Інтер Турку» Веса Васара перебудував гру своєї команди, яка почала значно рідше ризикувати з короткими передачами біля власних воріт. Це швидко принесло результат. На 53-й та 61-й хвилинах Алі Контех двічі вразив ворота «Оулу» та відновив рівновагу.

Гості продовжили тиснути і врешті здійснили повний камбек. На 84-й хвилині Проспер Ахіабу забив третій м'яч «Інтера Турку», принісши своїй команді перемогу 3:2. Завдяки цьому «Інтер Турку» не лише відіграв два голи, подаровані супернику калюжами, а й здобув важливі три очки у боротьбі за чемпіонство. Команда залишилася на другій сходинці турнірної таблиці, скоротивши відставання від лідера КуПС до п'яти очок. Натомість «Оулу» наразі посідає шосте місце.

Нагадаємо, що тренер збірної Єгипту з футболу знепритомнів під час бійки між колишньою і нинішньою дружинами.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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Новини

У Фінляндії футбольний матч між «Інтер Турку» та «Оулу» перетворився на справжнє водне поло
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