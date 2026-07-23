«Полісся» – «Копенгаген»: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій

Гра «Полісся» – «Копенгаген» пройде на стадіоні Kosicka futbalova arena в словацькому Кошице

Сьогодні, 23 липня 2026 року, житомирське «Полісся» зустрінеться з данським «Копенгагеном» у рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Обидві команди розпочинатимуть новий сезон. Досі житомиряни та «Копенгаген» грали тільки в спарингах. Підопічні Ротаня з другої половини червня провели майже десяток контрольних матчів. Щоправда, з чотирьох останніх поєдинків виграли лише один – в австрійського ВСГ «Сваровскі» (2:1) з голами вінгера Назаренка та форварда Філіппова. А от програло Полісся японському «Сімідзу» (1:3), попри забитий м'яч хавбека Томандзото, та «Вікторії» з чеського Пльзеня (0:2).

Натомість данський гранд провів три спаринги. На відміну від «поліських вовків», команда Бо Свенссона обійшлася в них без поразок. Із тією ж «Вікторією» столичний колектив розписав нічию (1:1) з голом оборонця Лі. Зате колективи з рідного чемпіонату «Копенгаген» переміг. Звитягу над «Хорсенсом» (3:2) приніс дубль форварда Корнеліуса та забитий з пенальті м'яч нападника Мукоко. А перемогу над «Віборгом» забезпечили вінгер Ельюнуссі та півзахисник Ділейні.

Де дивитися гру «Полісся» – «Копенгаген»

Гра «Полісся» – «Копенгаген» пройде на стадіоні Kosicka futbalova arena в словацькому Кошице.

Наживо протистояння «Полісся» – «Копенгаген» транслюватиме медіасервіс Megogo. Трансляція гри має розпочатися о 21:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

До слова, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду поставив лайк відео, в якому ФІФА звинувачується у корупції та в тому, що організація допомогла Аргентині вийти у фінал Чемпіонату світу.

Cristiano Ronaldo likes Instagram video accusing FIFA of corruption and alleging that they helped Argentina reach the World Cup final. pic.twitter.com/Lbk1MTlo0R — Pop Base (@PopBase) July 20, 2026

Нагадаємо, головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан різко розкритикував суддівство після драматичної поразки від Аргентини (2:3) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Як повідомлялося, Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.