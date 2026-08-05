Таїландський футболіст загинув від удару блискавки під час матчу

Одноклубники намагалися надати гравцю першу допомогу на полі, проте врятувати його не вдалося

Трагічний інцидент стався під час регіонального турніру Golok FA Cup 2026

Таїландський футболіст загинув внаслідок удару блискавки під час матчу на півдні Таїланду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bangkok Post.

Трагічний інцидент стався у вівторок, 4 серпня, під час регіонального турніру Golok FA Cup 2026, у якому також брали участь гравці з Малайзії.

Загиблим виявився 24-річний таїландський футболіст Софван Аве. Одноклубники намагалися надати йому першу допомогу на полі, проте врятувати його не вдалося. Внаслідок удару блискавки вісім громадян Таїланду було госпіталізовано, постраждав також один малайзієць.

Нагадаємо, легендарний захисник «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі пішов з життя у віці 66 років.

За інформацією ЗМІ, останніми роками Барезі боровся з важким захворюванням.

Барезі провів усю професійну кар’єру у складі «Мілана», зігравши 719 матчів – це рекорд клубу. Разом із «россонері» він шість разів ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів (Лігу чемпіонів), чотири рази завойовував Суперкубок Італії, а також перемагав у Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

У складі збірної Італії Барезі провів 81 матч. У 1982 році він став чемпіоном світу, а згодом завоював срібні медалі чемпіонату світу 1994 року та бронзу світової першості 1990 року. З 2020 року легендарний футболіст обіймав посаду почесного віцепрезидента «Мілана».