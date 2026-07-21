В Аргентині визначились, хто тренуватиме збірну після поразки на мундіалі

Ліонель Скалоні засмучений на післяматчевій пресконференції після поразки у фіналі ЧС-2026

Ліонель Скалоні прийняв емоційне рішення

Асоціація футболу Аргентини зробить усе можливе, щоб зберегти на посаді головного тренера національної команди Ліонеля Скалоні, який вирішив залишити команду після Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TNT Sports Argentina.

Аргентина дійшла до фіналу турніру, де зазнала поразки від іспанців (0:1), пропустивши гол від Феррана Торреса в додатковий час. Після фінального свистка засмучений 48-річний фахівець повідомив, що у грудні після закінчення терміну контракту залишить свою посаду.

Аргентинські функціонери впевнені, що Скалоні змінить своє рішення – асоціація задоволена роботою тренера і не збирається припиняти з ним співпрацю, незважаючи на срібло Чемпіонату світу 2026.

Ліонель Скалоні очолив збірну в серпні 2018 року і відтоді провів 104 матчі на чолі команди, в яких здобув 80 перемог, 14 разів зіграв унічию та зазнав десяти поразок. Скалоні виграв з національною командою Аргентини Кубок Америки у 2021 році та Чемпіонату світу 2022.

Нагадаємо, легендарний Ліонель Мессі повідомив партнерам по збірній, що матч з Іспанією став його останнім поєдинком за Аргентину. За інформацією джерела, Мессі у роздягальні після фінального матчу Чемпіонату світу 2026 звернувся з промовою до партнерів по збірній Аргентини. На мундіалі Мессі відзначився вісьмома забитими м'ячами.

До слова, Ліонель Мессі не полетів до Аргентини після поразки південноамериканської збірної від іспанців у фінальному матчі Чемпіонату світу. Також після гри з Іспанією до Аргентини не вирушили ще дев'ять гравців збірної.

«Деякі футболісти збірної вирушать безпосередньо з США до різних пунктів призначення, щоб повернутися до своїх клубів або розпочати період відпочинку», – йдеться у заяві Асоціації футболу Аргентини.