Озброєні злочинці пограбували футболіста «Атлетіко» Корреа в його власному будинку

У цьому сезоні Корреа зіграв у 23 матчах у всіх турнірах, у яких забив п'ять голів і відзначився однією гольовою передачею

Четверо чоловіків у капюшонах погрожували зброєю аргентинцю та членам його родини

Аргентинський нападник «Атлетико» Анхель Корреа був пограбований зловмисниками у своєму будинку, повідомляє COPE.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією джерела, Анхель Корреа зазнав пограбування у своєму будинку цієї суботи, коли він і його родина перебували вдома. Четверо чоловіків у капюшонах увійшли до будинку аргентинського футболіста та погрожували зброєю. Під час пограбування були викрадені гроші та коштовності.

Про тілесні ушкодження, отримані футболістом чи членами його родини, наразі не повідомляється.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У цьому сезоні 28-річний нападник зіграв у 23 матчах у всіх турнірах, у яких забив п'ять голів і відзначився однією гольовою передачею.

Варто зазначити, що раніше ще три гравці «Атлетико» ставали жертвами пограбування будинків: Альваро Мората, Габі Фернандес (грав за клуб до 2018 року) та Томас Парті (грав за клуб до 2020 року).