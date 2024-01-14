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Озброєні злочинці пограбували футболіста «Атлетіко» Корреа в його власному будинку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Озброєні злочинці пограбували футболіста «Атлетіко» Корреа в його власному будинку
У цьому сезоні Корреа зіграв у 23 матчах у всіх турнірах, у яких забив п'ять голів і відзначився однією гольовою передачею

Четверо чоловіків у капюшонах погрожували зброєю аргентинцю та членам його родини

Аргентинський нападник «Атлетико» Анхель Корреа був пограбований зловмисниками у своєму будинку, повідомляє COPE.

За інформацією джерела, Анхель Корреа зазнав пограбування у своєму будинку цієї суботи, коли він і його родина перебували вдома. Четверо чоловіків у капюшонах увійшли до будинку аргентинського футболіста та погрожували зброєю. Під час пограбування були викрадені гроші та коштовності.

Про тілесні ушкодження, отримані футболістом чи членами його родини, наразі не повідомляється.

У цьому сезоні 28-річний нападник зіграв у 23 матчах у всіх турнірах, у яких забив п'ять голів і відзначився однією гольовою передачею.

Варто зазначити, що раніше ще три гравці «Атлетико» ставали жертвами пограбування будинків: Альваро Мората, Габі Фернандес (грав за клуб до 2018 року) та Томас Парті (грав за клуб до 2020 року).

Теги: ФК Атлетіко (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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